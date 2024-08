Το θέμα της απόκτησης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο, μετά την πώληση του Γουίλιαν Πάτσο στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ολοκληρώνει την πώληση του Γουίλιαν Πάτσο στην Παρί Σεν Ζερμέν, αντί 40.000.000 ευρώ, θέλοντας να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στη θέση του.

Ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ είναι βασικός στόχος των «Αετών», που από τον περασμένο χειμώνα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, αλλά τους πρωταθλητές Ελλάδας να λένε «όχι» στην πρόταση που κατέθεσαν.

Τώρα, όπως επισημαίνει ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ από το γερμανικό Sky Sport, ο 21χρονος αμυντικός του «Δικεφάλου» είναι το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Πάτσο στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που ανεπίσημα έχει επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση προς την ελληνική ομάδα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. ως μπόνους.

Στη Μικράς Ασίας δεν πρόκειται να μπουν σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά της γερμανικής ομάδας αν δεν ολοκληρωθεί η προκριματική φάση του UEFA Champions League. Είναι κάτι που οι «ασπρόμαυροι» έχουν γνωστοποιήσει στην Άιντραχτ, με τον Γερμανό δημοσιογράφο να σημειώνει σε ανάρτησή του στο «X» πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον 21χρονο ποδοσφαιριστή, αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται αναφορά στο όνομα του Σιντ Κολάσινατς, με την υποσημείωση ότι ο Κουλιεράκης αποτελεί το βασικό στόχο της Άιντραχτ.

