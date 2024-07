Η απάντηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πως προφέρεται το όνομα του 20χρονου επιθετικού που παίρνει ο ΠΑΟΚ.

Από την ημέρα που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 20χρονο επιθετικό, στα ελληνικά ΜΜΕ έγινε ένας μικρός χαμός με το πως προφέρεται το όνομά του.

Αρχικά οι περισσότεροι τον έγραφαν Σορτάιρ που ακούγεται πιο... βρετανικό. Στη συνέχεια άρχισε να «παίζει» το Σορετίρε, όμως φαίνεται τελικά πως τίποτα από τα δύο ισχύει.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα της Manchester Evening News, πριν από τρία χρόνια και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2021, μία μέρα μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ στη νίκη με 3-1 επί της Νιούκαστλ.

