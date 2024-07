«Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Τσάλοφ πληρώνοντας τη ρήτρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας»

Ρώσος δημοσιογράφος παρουσιάζει σχεδόν ολοκληρωμένη τη μεταγραφή του επιθετικού της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φεντόρ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ.

Η περίπτωση του Φεντόρ Τσάλοφ τις τελευταίες μέρες ήρθε ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τον Ρώσο ρεπόρτερ Ιβάν Καρπόφ, ο 26χρονος επιθετικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Όπως ανέφερε ο Καρπόφ στο Telegram: «Ο Τσάλοφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατ. ευρώ συν 300.000 σε μπόνους».

🚨Chalov moves to PAOK on 3-year deal with €1,3m/year + up to €300k bonuses

Braithwaite deal fell through, so PAOK returned to Chalov. In the coming days, CSKA receive a letter on activation of his €3m release clause & he will fly to Greece

Announcement before July 24

