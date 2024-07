Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την εταιρεία Macron παρουσίασε τις νέες φανέλες του συλλόγου που αφορούν στα εντός έδρας παιχνίδια του.

Η νέα εντός έδρας φανέλα των Πρωταθλητών Ελλάδας - του ΠΑΟΚ - χαρακτηρίζεται από τις πλέον παραδοσιακές ασπρόμαυρες κάθετες ρίγες, με τις μαύρες περιοχές να διακοσμούνται από μια λεπτή και κομψή κάθετη γραμμή με στάμπα, σε χρώμα ανθρακί. Τόσο οι λευκές όσο και οι μαύρες ρίγες διασχίζονται από λεπτές γκρι γραμμές που σχηματίζουν ένα κυματιστό σχέδιο που καλύπτει όλο το μπροστινό μέρος της φανέλας και τα μανίκια.

Ο λαιμός είναι φινιρισμένος σε μαύρο χρώμα με γκρι ανθρακί γραμμή, όπως και οι μανσέτες στα μανίκια. Η νέα εντός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ (που είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Macron) είναι κατασκευασμένη από Eco Fabric, ένα υλικό που είναι 100% πολυεστέρας από ανακυκλώσιμα πλαστικά. Διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προκειμένου να είναι ελαφριά και να επιτρέπει στο σώμα του ποδοσφαιριστή να αναπνέει κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του ΠΑΟΚ υπάρχει και το σχετικό motto: Let’s build your future. Our way.