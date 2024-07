Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία και η Μποταφόγκο μπήκε στο παιχνίδι για την διεκδίκηση του Ζοακίμ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός.

Ο Βένε Κασαγκράντε, που αποκάλυψε χθες την πρόταση της Τίγκρες για τον Ζοακίμ της Σάντος, τον οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός, έβαλε ακόμη μία ομάδα στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος έκανε γνωστό πως και η Μποταφόγκο ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της Σάντος.

Τον ενδιαφέρον της μάλιστα δεν είναι καινούργιο, αφού είχε καταθέσει μία πρόταση για την απόκτησή του τον περασμένο Απρίλιο, η οποία και απορρίφθηκε. Τώρα πλέον έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την περίπτωσή του και αναμένεται ο ατζέντης του να ταξιδέψει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο την Τρίτη (16/07) για να έχει συνάντηση με τους ανθρώπους της βραζιλιάνικης ομάδας.

Υπενθυμίζουμε πως η Σάντος έχει ορίσει την τιμή του Ζοακίμ στα 10 εκατ. δολάρια για όποια ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της.

Empresário de Joaquim, Luizinho Piracicaba viaja ao Rio de Janeiro na terça-feira para se reunir com o Botafogo. O Alvinegro mantém interesse no zagueiro do Santos. Em abril, o time carioca já havia feito uma oferta ao Peixe, mas que foi recusada na ocasião. Agora, o defensor… pic.twitter.com/urrOrShkS8