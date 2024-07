«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αβντιγιάι»

Το γερμανικό «Sky Sport» ισχυρίστηκε πως η ΑΕΚ «κοιτά» τον 27χρονο διεθνή εξτρέμ από το Κόσοβο.

Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ στο πρόσωπο του Ντόνι Αβντιγιάι έκανε σήμερα (8/7) λόγο το γερμανικό «Sky Sport».

Σύμφωνα με αυτό η Ενωση ενδιαφέρεται για τον 27χρονο αριστερό εξτρέμ της αυστριακής Χάρτμπεργκ, που έχει ρήτρα 150.000 ευρώ στο συμβόλαιό του και η οποία βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τα μέσα του Αυγούστου.

Ο διεθνής με το Κόσοβο ακραίος είχε πέρσι 12 γκολ και 6 ασίστ με τη φανέλα της.

