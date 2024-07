Η επιθυμία του ΠΑΟΚ που απομακρύνει την Τζένοα από τον Κοτάρσκι

Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ για τον Κοτάρσκι φαίνεται πως ωθούν την Τζένοα προς άλλη επιλογή.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έκανε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα X σχολιάζοντας την υπόθεση της μεταγραφής του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Τζένοα. Εκείνος αναφέρει πως τα όσα ζητάει ο ΠΑΟΚ από την ιταλική ομάδα φαίνεται πως χαλούν μία ενδεχόμενη μεταγραφή αυτή τη στιγμή, αφού την κάνουν να στραφεί σε εναλλακτικές περιπτώσεις.

Ο «δικέφαλος του βορρά», που έχει αρνηθεί τις προηγούμενες δύο προτάσεις των Γενοβέζων, οι οποίες ήταν αρκετά χαμηλές, θέλει 9 εκατ. ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρηση του νεαρού Κροάτη κίπερ ενώ επιθυμεί παράλληλα να τον κρατήσει για τα δύο παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League.

Κι αν το πρώτο είναι ακόμα συζητήσιμο από την Τζένοα, που έχει κάνει ήδη δύο προτάσεις και δείχνει να έχει διάθεση να ανέβει κι άλλο, το δεύτερο αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και φαίνεται πως έχει αναγκάσει τους Ιταλούς να αλλάξουν τα πλάνα τους.

Αυτό που σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο προπονητής της ομάδας, Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο είναι να κινηθεί το κλαμπ για την απόκτηση ενός κίπερ για τώρα, όπως είναι η περίπτωση του Πιέτρο Τερατσιάνο της Φιορεντίνα, ώστε να υπάρχει κάποιος αξιόλογος και μετά να ψάξει με ηρεμία τον παίκτη που θα έρθει για να καλύψει το κενό της πώλησης του Ζόσεπ Μαρτίνεθ.

