Νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αγγλία, όπου τονίζουν πως οι απαιτήσεις της Πόρτο για την πώληση του Νταβίντ Κάρμο θα αγγίξουν τα 12 εκατ. ευρώ.

Ο Νταβίντ Κάρμο πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό εξάμηνο στον Ολυμπιακό και με την κατάκτηση του Conference League, είδε την αξία του να ανεβαίνει ξανά στα ύψη.

❗️In the event of a sale, FC Porto will ask for around €12 million in exchange for David Carmo.



Nottingham Forest, Wolverhampton, and Leicester City are all keen on the defender.@jac_talbot | #FCPorto pic.twitter.com/Cl0ZJKRs62