Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Τζολάκη με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό.

Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για τον Ολυμπιακό η ανανέωση συμβολαίου του Τζολάκη. Και την καταλαβαίνουμε καλύτερα, αν το δούμε το πράγμα ανάποδα.

Σκεπτόμενοι δηλαδή πώς θα ήταν η κατάσταση αν ο Τζολάκης είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Και είχε πάει κάπου στο εξωτερικό. Τώρα θα λέγαμε, πώς είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχασε μέσα από τα χέρια του έναν γκολκίπερ 21 ετών, με τον οποίο πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί δεν τον είχε ανανεώσει από πέρυσι, πώς την πάτησε έτσι και δεν παίρνει και λεφτά (μόνο τροφεία, ύψους περίπου 500 χιλ. Ευρώ) και άντε να βρεις τώρα καλό τερματοφύλακα να σου προσαρμοστεί αμέσως ενώ αυτός ξέρει πλέον τα πάντα στο Ρέντη μετά από τόσα χρόνια κλπ, κλπ.

Αυτά δεν θα λέγαμε, όλοι μας; Αυτά. Ενώ τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δεσμεύσει τον βασικό του, σε αυτό το απολύτως κρίσιμο φινάλε της σεζόν, γκολκίπερ με συμβόλαιο για άλλα τρία χρόνια κι έχει το κεφάλι του ήσυχο για την ευαίσθητη αυτή θέση της ενδεκάδας του, καθώς υπάρχει κι ο έμπειρος και δοκιμασμένος με επιτυχία κάτω από τα δοκάρια της ομάδας Πασχαλάκης, ένας τύπος καλός και για τα αποδυτήρια, κάτι κι αυτό διόλου ασήμαντο.

Αλλά επειδή λέμε για τον Τζολάκη τώρα: Νομίζω ότι πραγματικά αυτό το παιδί μπορεί να γίνει ό,τι ο 24χρονος τώρα Ντιόγκο Κόστα στην Πόρτο! Αυτό το παιδί ήταν από μικρός στην Πόρτο, έπαιξε στη Β ομάδα και στην Εθνική Ελπίδων της Πορτογαλίας και για μία διετία άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά και στην πρώτη ομάδα της Πόρτο. Με λίγα παιχνίδια πρωταθλήματος, με περισσότερα Κυπέλλου και Λιγκ και ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ, συγκυριακά το Ολυμπιακός-Πόρτο 0-2 το Δεκέμβριο του 2020. Θυμάμαι μάλιστα ότι μου είχε κάνει τότε τόσο καλή εντύπωση, που σκφτόμουν, «καλά έχουν τέτοιο γκολκίπαρο και βάζουν τον Μαρκεζίν;».

Δεν θα τον έβαζαν όμως για πολύ τον Αργεντίνο…Από το φθινόπωρο του 2021 ο Ντιόγκο Κόστα έγινε ο βασικός γκολκίπερ της Πόρτο, στα 22 χρόνια του. Και τη φετινή σεζόν συμπλήρωσε μία τριετία αναμφισβήτητος κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του. Κι είναι τόσο καλός που εκτόπισε αμέσως και τον «πολύ» Ρουί Πατρίτσιο από την Εθνική Πορτογαλίας.

Κάπως έτσι κι ο Τζολάκης βρίσκει πλέον την ευκαιρία να γίνει βασικός στον Ολυμπιακό, οδεύοντας προς τα 22 χρόνια του. Αλλά και να διεκδικήσει τη θέση του βασικού και στην Εθνική από τον Βλαχοδήμο. Έχοντας παίξει πρώτα στον Ολυμπιακό Β (16 παιχνίδια) και την Εθνική Ελπίδων (21 παιχνίδια), αλλά και παίρνοντας σταδιακά παιχνίδια στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού την προηγούμενη τετραετία. Για την ακρίβεια 31 παιχνίδια, πριν την καθιέρωση του από τον Μεντιλίμπαρ, από εκείνο το εκπληκτικό 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία.

Σε εκείνα τα 31 παιχνίδια, με ντεμπούτο ένα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-2 για το Κύπελλο, ο Τζολάκης πλέον έχει προσθέσει άλλα 16 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, παίρνοντας πιά το χρίσμα για πρώτη φορά στην εξαετία του στο Ρέντη. Και φτάνοντας έναν αριθμό 47 αγώνων, που δεν τους λες και λίγους. Έχοντας πάρει Κόνφερενς Λιγκ, αλλά και το τελευταίο Κύπελλο των «ερυθρόλευκων», με εκείνο το 1-0 επί της ΑΕΚ στο Βόλο το Σεπτέμβριο του 2020.

Μάλιστα, δύσκολα μπορείς να τον ψέξεις για πολλά πράγματα σε αυτά τα 47 παιχνίδια του στον Ολυμπιακό, έχοντας π.χ. βοηθήσει και καταλυτικά στην πρόκριση για το Κύπελλο πέρυσι στο Χαριλάου, αφού αν δεν έπιανε πέναλτι στο 86ο λεπτό, ο Άρης θα είχε προκριθεί. Σίγουρα ήταν σκληρός ο αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ το καλοκαίρι του 2022 στη διαδικασία των πέναλτι από τη Λούντογκορετς μετά από δύο ισοπαλίες (1-1 και 2-2), όμως το μεγάλο πρόβλημα εκείνη την βραδιά στη Βουλγαρία (2-2) δεν ήταν που δεν έπιασε πέναλτι ο Τζολάκης, αλλά που ο Σεμέδο είχε βάλει αυτογκόλ (1-1) και που ο άλλος στόπερ, ο Ουσεϊνού Μπα είχε αφήσει την ομάδα για πάνω από 30 λεπτά με 10 παίκτες, παίρνοντας κόκκινη κάρτα στο 86’ (με παράταση στη συνέχεια).

Του δε Τζολάκη το ποδόσφαιρο του έδωσε πίσω ό,τι του είχε πάρει τότε, την πρόκριση στα πέναλτι, αφενός με την πρόκριση στο Κύπελλο επί του Άρη με την απόκρουση του πέναλτι, αφετέρου δε, και πολύ περισσότερο, με την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε προς τα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ με την απόκρουση τριών πέναλτι στην Κωνσταντινούπολη! Και του το ‘γύρισε’ το ποδόσφαιρο, γιατί και δουλεύει και βγάζει μία θετική αύρα.

Να θυμίσω δε εδώ ότι ο νεαρός γκολκίπερ, που δεν έχει φάει γκολ στα 19 από τα 47 παιχνίδια του κάτω από την εστία του Ολυμπιακού, μας είχε προϊδεάσει από το φινάλε της περασμένης σεζόν για αρκετά πράγματα. Τότε που ο Ανιγκό τον έβαλε βασικό στα τρία κολλητά ντέρμπι στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και με τον Τζολάκη ο Ολυμπιακός έφερε 0-0 με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και κέρδισε 1-0 τον ΠΑΟ στο Καραϊσκάκη κι 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Απλά, τότε είχε μπει ξαφνικά, ως λύση ανάγκης, ενώ τώρα είναι ο Νο 1 γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Φαίνεται, πάντως, ότι ο Τζολάκης μπορεί να γίνει ο πρώτος νεαρός Έλληνας γκολκίπερ που έχει τη δυνατότητα να σταθεί ως βασικός κάτω από τα δοκάρια της μεγαλύτερης ομάδας στη χώρα, μετά τον Ελευθερόπουλο, που τα είχε καταφέρει πριν από πολλά πλέον χρόνια, όταν το μακρινό 1996 είχε καθιερωθεί ως βασικός στα 20 χρόνια του κι έμεινε βασικός για περίπου μία πενταετία ακόμη. Έκτοτε, από νέα παιδιά, ούτε ο Καπίνο τα κατάφερε, ούτε ο Γιαννιώτης, παρότι πήραν τις ευκαιρίες.

Μόνο ο έμπειρος Νικοπολίδης και ξένοι από μεγάλες ομάδες είχαν μπορέσει να σταθούν όρθιοι, ο Ισπανός Ρομπέρτο από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ο Πορτογάλος Ζοζέ Σα από την Πόρτο κατά βάση. Κι εσχάτως ο επίσης έμπειρος Πασχαλάκης. Ο Τζολάκης έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι μοναδικό για τον Ολυμπιακό σε βάθος μίας 20ετίας πλέον!

Άσχετο: Ο Τζολάκης εκτός από ένα πολύ καλό συμβόλαιο, πήρε, όπως λένε οι καλές γλώσσες, κι ένα μπόνους υπογραφής, κάτι που δεν συνηθίζει ο Ολυμπιακός σε ανανεώσεις του. Όμως, το παιδί αυτό επί έξι χρόνια έπαιζε με ένα πάρα πολύ χαμηλό συμβόλαιο, οπότε έπρεπε να ικανοποιηθεί με κάποιο τρόπο και να αποκατασταθεί μία δικαιοσύνη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Γιάννης Βρέντζος, με εντολή προσωπικά του Μαρινάκη, είχε αναλάβει τον χειρισμό της υπόθεσης της παραμονής του Τζολάκη στον Ολυμπιακό. Μίας υπόθεσης πολύ πιο δύσκολης απ΄ ότι φαίνονταν, λόγω της εμπλοκής πολλών ενδιαφερόμενων συλλόγων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Κανονικά ο σύλλογος έπρεπε να την είχε τακτοποιήσει από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τότε που ήταν στα πράγματα ο Κορδόν έμπλεξε με τις πολλές μεταγραφές, αλλά κυρίως με τα δικά του προσωπικά προβλήματα και έμειναν πολλά πίσω, μεταξύ των οποίων και του Τζολάκη.

Και για το τέλος ένα

Theyre nuts! After seeing villa play ajax i said id be shocked if i saw a fanbase any crazier. Few weeks later on came Olympiacos. Absolutely unreal. Deserve every bit of success pic.twitter.com/m8vNPQY4d7