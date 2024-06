Ο Άνταμ Τσέριν αποδείχθηκε κομβικός για τη Σλοβενία στα προκριματικά και πηγαίνει στο EURO 2024 «κουβαλώντας» δύο σημαντικές πρωτιές όσον αφορά τη δημιουργία της πατρίδας του.

Με τρεις «πράσινους» θα παραταχθεί η Σλοβενία στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024. Οι Αντράζ Σπόραρ, Μπεντζαμίν Βέρμπιτς και Άνταμ Τσέριν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα προκριματικά για την πατρίδα τους και έτσι η Σλοβενία εξασφάλισε την παρουσία της στο EURO 2024, όπου θα αντιμετωπίσει στους ομίλους την Αγγλία, τη Δανία και τη Σερβία.

Για την ομάδα του Ματίας Κεκ, ο Άνταμ Τσέριν ήταν ένας εκ των πιο καταλυτικών ποδοσφαιριστών στην πορεία των προκριματικών. Ο χαφ του Παναθηναϊκού πρόκειται για τον πιο κομβικό ποδοσφαιριστή της Σλοβενίας στον χώρο του άξονα. Ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχής για τους Σλοβένους στα προκριματικά, μετρώντας πάνω από 950 λεπτά στους αγώνες, ενώ συνολικά από όλες τις ομάδες ο Τσέριν ήταν ο 21ος σε λεπτά συμμετοχής στα προκριματικά για το EURO 2024.

Οι σλοβένικες πρωτιές ωστόσο δεν σταματάνε εκεί για τον Τσέριν. Ο χαφ του «τριφυλλιού» ήταν επίσης ο πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής της πατρίδας του στα προκριματικά. Κανείς δεν μπόρεσε να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες από τον Τσέριν για τη Σλοβενία κατά τη διάρκεια των προκριματικών του EURO 2024, με τον μέσο του Παναθηναϊκού να «φτιάχνει» 23 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Παράλληλα, ο Τσέριν ολοκλήρωσε τη φάση των προκριματικών, έχοντας τρεις ασίστ, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Σλοβενίας.

23 - Adam Gnezda Cerin 🇸🇮 created more chances (23) and assisted more goals (3) than any other Slovenia player in the EURO 2024 qualifying campaign. Provider. #OnesToWatch #EURO2024 pic.twitter.com/H5lcEgLijz