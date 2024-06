Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Πόντους Άλμκβιστ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα πήγε ένα βήμα παρακάτω την υπόθεση του Πόντους Άλμκβιστ, το ενδιαφέρον για τον οποίο έγινε γνωστό την Παρασκευή (07/06), λέγοντας πως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις συζητήσεις μαζί του προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του.

#PAOK have opened talks to try to sign Pontus #Almqvist from #Rostov. #transfers