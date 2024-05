«Η Τερμάλιτσα Νιέτσιετσα κινείται για τον Ματίγιεβιτς της Athens Kallithea»

Στην Πολωνία μετέδωσαν πως ο Βίκτορ Ματίγιεβιτς της Athens Kallithea ενδέχεται να επαναπατρισθεί για χάρη της Τερμάλιτσα Νιέτσιετσα.

Στη χώρα του ενδέχεται να επαναπατριστεί ο Βίκτορ Ματίγιεβιτς, κάτι που αν τελικά συμβεί θα σημάνει πως ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Athens Kallithea.

Ο νεαρός Πολωνός στόπερ, διεθνής με την Under 20 της χώρας του, αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το club του «Ελ Πάσο», τον Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικός στον Διαγόρα Ρόδου και σύμφωνα με τους συμπατριώτες του βρίσκεται σε επαφές με την Τερμάλιτσα Νιέτσιετσα.

Πρόκειται για ομάδα της 2ης εκεί κατηγορίας, που τερμάτισε πέρσι στην 14η θέση του πρωταθλήματός της.

According @WeszloCom, Bruk-Bet Termalica Nieciecza 🇵🇱 is going to try to sign Wiktor Matyjewicz in an attempt to return to Ekstraklasa



Last summer, the Polish U20 international CB joined Athens Kallithea

For the second part of the season, he has been on loan at Diagoras Rodou pic.twitter.com/iOP5g96TVY