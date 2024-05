Παίκτης του Ολυμπιακού θεωρείται ο Κοστίνια καθώς, όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, στη Γενική Συνέλευση της Ρίο Άβε έγινε γνωστό πως πουλήθηκε το 70% των δικαιωμάτων του αντί 2,5 εκατ. ευρώ

Ο Κοστίνια είναι μία περίπτωση που έχει... κλείσει από τον περασμένο Δεκέμβρη από τον Ολυμπιακό , όταν οι Πειραιώτες συμφώνησαν με τη Ρίο Άβε για την απόκτηση του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το «Cabine Desportiva», στη Γενική Συνέλευση του πορτογαλικού συλλόγου έγινε γνωστό πως ο ποδοσφαιριστής έχει πουληθεί στους «ερυθρολεύκους» και θα ενσωματωθεί στην ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 24χρονος δεξιός ακραίος μπακ θα κοστίσει 2,5 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αποκτήσει με αυτό το ποσό το 70% των δικαιωμάτων του και θα πλαισιώσει τον Ροντινέι για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα.

Ο Πορτογάλος αμυντικός είναι γέννημα-θρέμμα της Ρίο Άβε και φέτος μέτρησε συνολικά πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσουμε πως στον πορτογαλικό σύλλογο αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, από τον περασμένο Γενάρη, ο Μάριος Βρουσάι.

Rio Ave vendeu 70% de Costinha ao Olympiacos, a confirmação chegou na Assembleia Geral do clube de Vila do Conde.



Evangelos Marinakis, dono do clube grego, será investidor maioritário do clube vilacondense. pic.twitter.com/1JJBp0DHPA