Το μέλλον του Ερόλ Μπουλούτ στην Κάρντιφ παραμένει αβέβαιο, το όνομά του συνδέθηκε με τον πάγκο του Παναθηναϊκού και το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα γύρω από την επόμενή του ημέρα και το ενδιαφέρον των υπόλοιπων συλλόγων για εκείνον.

«We want you to stay, we want you to stay. Erol Bulut we want you to stay». Η Κάρντιφ είχε μόλις γνωρίσει τη βαριά ήττα (5-2) στην έδρα της Ρόδεραμ την τελευταία αγωνιστική της Championship, ωστόσο οι οπαδοί της που βρέθηκαν στο γήπεδο δεν δίστασαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για τον Έρολ Μπουλούτ: Θέλουν να μείνει και το φώναξαν. Το αν θα συμβεί αυτό δεν το γνωρίζει κανείς.

🗣️Cardiff taraftarından Erol Bulut'a tezahürat: Kalmanı istiyoruz



👉 Championship'te geçen yıl 49 puanla 21. olan Cardiff, bu sezon Erol Bulut yönetiminde 62 puanla ligi 12. sırada yer aldı. pic.twitter.com/PdBppdf6Mz May 6, 2024

Το συμβόλαιό του λήγει, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά και το όνομά του έχει συνδεθεί με άλλες ομάδες. Μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση αποχώρησης του Φατίχ Τερίμ. Αν και υπήρξε σχετική διάψευση από την «πράσινη» ΠΑΕ, το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Τούρκου προπονητή που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην πρώτη του σεζόν στην Ουαλία.

Η... απογείωση της Κάρντιφ

Ο Μπουλούτ μετακόμισε για πρώτη φορά ως προπονητής στην Αγγλία το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με την Κάρντιφ. Και η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ο ουαλικός σύλλογος εξασφάλισε με χαρακτηριστική άνεση την παραμονή του στην Championship. Στον μαραθώνιο των 24 ομάδων και των 46 αγωνιστικών οι Bluebirds τερμάτισαν στη 12η θέση, όταν πέρυσι βρίσκονταν μόλις μια θέση (21η) πάνω από τον υποβιβασμό, όντας αγχωμένοι για τη σωτηρία τους μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η αγάπη του κόσμου της Κάρντιφ, η επιθυμία τους να δουν τον Τούρκο κόουτς να συνεχίζει τη δουλειά του στην ομάδα τους. Όπως ούτε το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων...

Ο Παναθηναϊκός, η Φιορεντίνα και η Χαλ του Ατζούν

Ο πρώτος «πράσινος» καπνός προέκυψε από δημοσίευμα της τουρκικής «Fotospor» που μετέδωσε πως ο Μπουλούτ συναντήθηκε με τον Γιάννη Αλαφούζο για να αποτελέσει τον διάδοχο του Φατίχ Τερίμ στο «τριφύλλι», με το ουαλικό «WalesOnline» να αναφέρει χαρακτηριστικά για το φερόμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Γίγαντας από την Ελλάδα συνδέεται με κίνηση για τον Ερόλ Μπουλούτ, όσο ο προπονητής της Κάρντιφ αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στις προτάσεις».

Κι αυτό διότι, ο άλλοτε παίκτης των Ολυμπιακού και Πανιωνίου φαίνεται ως προπονητής να έχει τραβήξει τα βλέμματα κι άλλων συλλόγων. Η τουρκική «As Marca» έκανε λόγο για επίσημη πρόταση της Φιορεντίνα στον 49χρονο, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από το «AjansSpor» και με τη Χαλ, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο... Mr. Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί.

Οι συζητήσεις Κάρντιφ - Μπουλούτ για ανανέωση

Και ανάμεσα σε αυτά υπάρχει ανοικτό και το ενδεχόμενο της ανανέωσής του με την Κάρντιφ. Ο Μπουλούτ έχει πει δημόσια πως έχει συναντηθεί τόσο με τον Κινέζο ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βίνσεντ Ταν, όσο και με τον Τουρκοκύπριο πρόεδρο, Μεχμέτ Νταλμάν, και έχουν συζητήσει για την πιθανότητα ανανέωσης του συμβολαίου του.

«Είχαμε θετικές συνομιλίες με τον πρόεδρο αλλά δεν έχω κάτι ξεκάθαρο να πω. Είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ίσως χρειαστεί μερικές μέρες ο σύλλογος. Από την πλευρά μου δεν υπάρχει θέμα. Θέλω να μείνω γιατί χτίζουμε κάτι εδώ. Θέλω να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. Δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος πάντως, και η ομάδα αλλά και εγώ πρέπει να κάνουμε τα σχέδιά μας για την επόμενη σεζόν», είπε πριν λίγες μέρες ο Μπουλούτ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «WalesOnline» τη Δευτέρα (06/05) πάντως, οι πλευρές ακόμη απέχουν από τη συμφωνία και ο Τούρκος θέλει διαβεβαίωση τόσο για μπάτζετ της ομάδας, τη διάρκεια του συμβολαίου του αλλά και την επιθυμία του η προπονητική του ομάδα αλλά και το τμήμα της στελέχωσής της.

Σε ευθεία ερώτηση για το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων, ο Μπουλούτ είπε: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απαντήστε μόνοι σας, πάρτε το ως ναι ή ως όχι. Έχω πει πολλές φορές ότι θέλω να χτίσω εδώ». Όσο η Κάρντιφ πάντως καθυστερεί να αποφασίσει τα πάντα γύρω από το μέλλον του Μπουλούτ δείχνουν ανοιχτά.