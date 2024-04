Πώς ο Μεντιλίμπαρ σταδιακά άλλαξε την «ιδανική 11άδα» του Ολυμπιακού

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στα μεγαλύτερα του παιχνίδια, αλλά ενόψει και Άστον Βίλα.

Ένα από τα πιο συνεπή παιχνίδια του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, ήταν εκείνο στη Βουδαπέστη, το 1-0 με τη Φέρεντσβαρος. Συνεπή, διότι και έβγαλε ευκαιρίες και δεν έφαγε ευκαιρίες.

Τότε μάλιστα ήταν που πιστέψαμε ότι ο Βάσκος είχε βρει την «ιδανική» ενδεκάδα του για τον Ολυμπιακό, με το συγκεκριμένο ρόστερ: Πασχαλάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Όρτα, Φορτούνης, Ελ Κααμπί, Ποντένσε! Με την αίσθηση μας να επιβεβαιώνεται, καθώς και στο επόμενο πολύ σημαντικό παιχνίδι, με τη Μακάμπι τελ Αβίβ στο Καραϊσκάκη, ο προπονητής χρησιμοποίησε ακριβώς το ίδιο σχήμα.

Από εκείνο το ματς, σταδιακά άρχισε ο Μεντιλίμπαρ να αλλάζει πράγματα στην υποτιθέμενη «καλύτερη σύνθεση» του Ολυμπιακού. Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι της λογικής να πηγαίνει με το ίδιο σχήμα, παρά μόνο όταν όλα λειτουργούν ρολόϊ. Π.χ. προφανώς κάτι είδε που δεν του άρεσε και άλλαξε γκολκίπερ μετά από εκείνο το 1-4 στο Καραϊσκάκη από τους Ισραηλινούς. Έτσι, στη ρεβάνς με τη Μακάμπι στη Σερβία είδαμε την πρώτη αλλαγή σε αυτό που είχαμε ονομάσει ως την «πιο βασική ενδεκάδα» του Ολυμπιακού επί Μεντιλίμπαρ: ο Τζολάκης πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια και δεν την ξαναέχασε.

Το δεύτερο νέο πρόσωπο ήρθε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι από το θριαμβευτικό 6-1, την επίσκεψη στη Φιλαδέλφεια. Υποχρεωτικής μορφής, πάντως, καθώς ο Όρτα τραυματίστηκε παραμονή του ντέρμπι και αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα, με αλλαγή θέσης στον Φορτούνη, που έπαιξε ουσιαστικά αντί του Όρτα, ως 10άρι. Η ομάδα ήταν πολύ καλή εναντίον της ΑΕΚ, αλλά έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες και μαζί και το παιχνίδι με ένα γκολ στο 91’…

Το τρίτο νέο πρόσωπο στο σχήμα που όλους τους είχε ικανοποιήσει τότε με τη Φέρεντσβαρος ήταν η είσοδος του Γιόβετιτς στην ενδεκάδα στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, αντί του Μασούρα. Με τον Φορτούνη να πηγαίνει πάλι στα πλάγια και τον Γιόβετιτς πίσω από τον Ελ Κααμπί-ο Όρτα είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό του, αλλά δεν έδειχνε έτοιμος στο 100%. Μία κίνηση, πάντως, αυτή του Γιόβετιτς, με πιο επιθετικό προσανατολισμό, που έφερε καρπούς, αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός έβαλε τρία γκολ και κέρδισε 3-2.

Κάπως έτσι, συνέχισε ο Μεντιλίμπαρ με τον ίδιο σχηματισμό και στη ρεβάνς με τους Τούρκους, με μία υποχρεωτική αλλαγή, του Ντόη αντί του τιμωρημένου Ρέτσου. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση, έστω στη διαδικασία των πέναλτι, και όλα καλά με την ομάδα να φτάνει στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ.

Τι θα κάνει τώρα με την Άστον Βίλα την προσεχή Πέμπτη στην Αγγλία, στον πρώτο ημιτελικό; Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, που μακάρι να μην υπάρξουν, μία αλλαγή θα είναι η επιστροφή του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας και ίσως άλλη μία στη θέση πίσω από τον φορ. Ο Γιόβετιτς είναι πάντα υποψήφιος, όμως η φόρμα του στα τελευταία δύο παιχνίδια που έπαιξε, στο 0-1 από τη Φενέρμπαχτσε και στο 1-1 με τον Άρη, δεν ήταν για να παίζει με τη Βίλα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Είτε λοιπόν θα γυρίσει ο Όρτα στην ενδεκάδα, είτε θα έχουμε την ας την πούμε έκπληξη με τον Ιμπόρα (με τον Τσικίνιο πίσω από τον φορ).

Μπορούμε να προσέξουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει στηριχθεί, τουλάχιστον για τα πιο μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού, κατά βάση σε εκείνη την πρώτη ενδεκάδα που είχε φτιάξει και είχε πείσει, στη ρεβάνς με τη Φέρεντσβαρος. Είδαμε σιγά σιγά να μπαίνουν ο Τζολάκης, ο Μασούρας, ο Ντόη κι ο Γιόβετιτς, αλλά πρώτον για λόγους υποχρεωτικούς περισσότερο (τραυματισμός Όρτα, τιμωρία Ρέτσου) και δεύτερον με την ενδεκάδα να έχει μάξιμουμ μία αλλαγή από ματς σε ματς, όταν μιλάμε για τη σειρά αγώνων με Φέρεντσβαρος, Μακάμπι μέσα κι έξω, ΑΕΚ έξω, Φενέρμπαχτσε μέσα κι έξω. Το πάει δηλαδή προσεκτικά, για να μη χάσει τη χημεία.

Το όλο αυτό σκεπτικό ο έμπειρος προπονητής το διατάραξε μόνο σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου έκρινε σκόπιμο να κάνει ροτέϊσον, μεγαλύτερο η, μικρότερο, για να υπάρχει φρεσκάδα στην ομάδα. Αναφέρομαι στα ντέρμπι με τον ΠΑΟ και τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. με τον ΠΑΟ, αμέσως μετά το 1-4 από τη Μακάμπι, είχε τον Μπιανκόν βασικό αντί του τραυματία Ρετσου και τους Ναβάρο, Μασούρα αντί των Φορτούνη, Τσικίνιο-μία ιδέα που δεν βγήκε κι έφερε τη νέα βαριά ήττα (1-3). Αντίθετα, την περασμένη Κυριακή, σε ένα total ροτέϊσον, με οκτώ αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τη ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός ήταν καλός και δίκαιος νικητής 2-1 επί του ΠΑΟΚ. Ίσως δε, τη διαφορά στα δύο παιχνίδια να την έκανε ακριβώς το μεγάλο φρεσκάρισμα που στο πρώτο δεν υπήρξε, ενώ στο δεύτερο υπήρξε.

Γενικά, ο Μεντιλίμπαρ δείχνει προπονητής που βλέπει και διορθώνει τα όποια λάθη του. Είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (όπως είχε συμβεί στο 2-1 με τον Αστέρα Τρίπολης), είτε στα επόμενα παιχνίδια. Για παράδειγμα, από τότε που είδε στο 1-3 από τον ΠΑΟ ότι Ναβάρο και Ελ Κααμπί μαζί δεν τραβάνε δεν τους ξαναέβαλε, παρά μόνο οκτώ λεπτά την Τετάρτη στο Χαριλάου.

Και μία ακόμη παρατήρηση: ο Βάσκος επενδύει στη λεγόμενη φόρμα της στιγμής. Αν δει έναν παίκτη σε καλή κατάσταση, θα τον ρίξει μέσα, είτε είναι…βετεράνος, είτε πιτσιρικάς. Βλέποντας π.χ. τον Γιόβετιτς καλά με τη Λαμία και τον Άρη τις προάλλες, τον έκανε βασικό και στα δύο ματς με τη Φενέρμπαχτσε. Τώρα, βλέπει σε φόρμα τον Ιμπόρα και τον έχει βασικό και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και δεν νομίζω να είναι έκπληξη αν τον δούμε στην αρχική ενδεκάδα και με την Άστον Βίλα.

Αντιθέτως, δεν είναι στο καλύτερο του φεγγάρι ο Έσε εδώ και κάποια παιχνίδια. Μετά την συγκλονιστική εμφάνιση του στη Φιλαδέλφεια, παίζει σε χαμηλές στροφές, με εξαίρεση τη ρεβάνς στην Τουρκία, όπου εκεί έβγαλε μία καλύτερη ένταση, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι.

Άσχετο: Το πρώτο που θα ήθελα ενόψει του πρώτου αγώνα με την Άστον Βίλα είναι να μην έχει κάποια απρόοπτη απώλεια ο Ολυμπιακός. θεωρώ μεγίστη γκαντεμιά να έχεις τραυματισμό πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι. Νας σας θυμίσω ότι παραμονές του Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός 5-0 είχε τραυματιστεί ο Γιόβετιτς, παραμονές του ΠΑΟ-Ολυμπιακός 2-0 είχε τραυματιστεί ο Ρέτσος και παραμονές του ΑΕΚ-Ολυμπιακός είχε τραυματιστεί ο Όρτα! Όλοι στο Ρέντη, σε προπόνηση!

Η φωτογραφία της ημέρας: Ρωτάνε κάποιοι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Ντόη με τον Άρη, ενώ είχε στη διάθεση του και τον Ρέτσο, αλλά και τους Άμπι, Μπιανκόν, Βέζο.

Κατ΄ αρχάς, ας σκεφτούμε ότι ο προπονητής ήθελε να ανταμείψει τον Ντόη για την καλή του εμφάνιση σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι όπως τη ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία μάλιστα έπαιξε μετά από δύο και πλέον μήνες χωρίς λεπτό συμμετοχής, άρα έδειξε μεγάλη ετοιμότητα όταν τον χρειάστηκε η ομάδα. Δηλαδή, ήταν στο ψυγείο δύο μήνες, όταν τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά και μετά πάλι στο ψυγείο; Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον το βλέπει έτσι. Και είδαμε ότι τον στήριξε και δεν τον έκανε αλλαγή μετά το όντως μεγάλο λάθος του, να χάσει το κοντρόλ σε μία τόσο απλή φάση, όπως αυτή που έφερε το γκολ του Άρη.

Κατά δεύτερον, και για να μην ξεχνιόμαστε, όταν βάζει τον Ρέτσο, λέμε γιατί παίζει ο Ρέτσος, αφού κάνει πέναλτι και παίρνει κόκκινες.

Ο δε Άμπι είναι αριστεροπόδαρος και δεν μοιάζει και η πιο καλή ιδέα να έχεις δύο αριστεροπόδαρους στόπερ (Άμπι, Κάρμο) στην ίδια ενδεκάδα.

Τον Μπιανκόν ο προπονητής είναι σαφές ότι τον έχει εκτός πλάνων, αν δούμε ότι δεν τον έχει βάλει ούτε λεπτό εδώ και πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, από τότε δηλαδή που τον είχε στην ενδεκάδα στο 1-3 από τον Παναθηναϊκό.

Και τον Βέζο είναι επίσης σαφές ότι τον βλέπει ως εναλλακτική επιλογή. Φαντάζομαι ότι αν η εικόνα του στις προπονήσεις ήταν πολύ καλή, θα τον έβαζε περισσότερο και στα παιχνίδια.

Παρεμπιπτόντως, το Χαριλάου δεν είναι το πιο γούρικο γήπεδο για τον Ντόη: Πέρυσι, στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Άρη (1-0) είχε κάνει πέναλτι και στην ίδια φάση είχε αποβληθεί στο 86ο λεπτό. Ευτυχώς δε, τότε ο Τζολάκης είχε πιάσει το πέναλτι και δεν είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός.

Και για το τέλος ένα

