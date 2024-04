Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta το χθεσινό, κι όχι μόνο, στραβοπάτημα του Ολυμπιακού.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει πολλά καλά για την ομάδα του μέσα σε χρονικό διάστημα ρεκόρ-εξ ου άλλωστε και κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του Μαρινάκη κι ένα καινούργιο συμβόλαιο.

Ο Βάσκος έχει λύσει πολλά αγωνιστικά προβλήματα του Ολυμπιακού και γι΄ αυτό εξάλλου προχωράει στην Ευρώπη και επιβιώνει ακόμη στην κούρσα του πρωταθλήματος. Δεν τα έχει, όμως, καταφέρει για ένα ακόμη, που αποδεικνύεται πολύ δύσκολο στην επίλυση: τι κάνει η ομάδα όταν δεν μπορεί να ανοίξει η ίδια το σκορ και δέχεται πρώτη γκολ.

Να θυμίσω ότι στην Ευρώπη και τις δύο φορές που πρώτος ο Ολυμπιακός έφαγε γκολ, τελικά έχασε: τόσο από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας με το πολύ άσχημο 1-4, όσο και από τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας 0-1. Με την ευτυχή συγκυρία να είναι ότι τελικά οι ήττες αυτές δεν του στοίχισαν, καθώς πήρε τις προκρίσεις έστω στην παράταση με τους Ισραηλινούς και στα πέναλτι με τους Τούρκους.

Στην Ελλάδα συνέβη το ίδιο πράγμα τέσσερις φορές!

Όταν έγινε με ομάδες μικρότερες, των play out, οι «ερυθρόλευκοι» έστω οριακά πήραν τις νίκες, πραγματικά όμως με τεράστια δυσκολία: τόσο στο 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας (με τα γκολ στο 79’ με πέναλτι και στο 87’, όσο και 2-1 επί του Παναιτωλικού εκτός έδρας (με αυτογκόλ στο 72’ και με γκολ από μεγάλο λάθος αντίπαλου στο 79’).

Όταν έγινε με πιο δυνατές ομάδες, ήρθαν οι απώλειες. Άδικη απώλεια το 0-1 στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, που σκόραρε στο 91’, αλλά μεγάλη απώλεια. Και εξίσου μεγάλη απώλεια χθες το 1-1 στο Χαριλάου με τον Άρη μάλιστα αυτή τη φορά να προηγείται στο 48’ και τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να το γυρίσει παρότι είχε την τύχη κι ισοφάρισε αμέσως, στο 53’, έχοντας μπροστά του 43 λεπτά, τα οποία και ποτέ δεν τα αξιοποίησε. Και λέω είχε την τύχη, γιατί ισοφάρισε μέσα σε τέσσερα λεπτά ακυρώνοντας το προβάδισμα του Άρη και δη με την μπάλα να φτάνει στον σκόρερ Ζέλσον από διώξιμο του Μπράμπετς, που πρόλαβε κι έβαλε το πόδι του πριν τον Φορτούνη.

Πρόκειται για ένα σκηνικό, με τον Ολυμπιακό να αδυνατεί να ανατρέπει εις βάρος του σκορ στα πιο σημαντικά παιχνίδια του, που το βιώνουμε ατυχώς εδώ και δύο-τρία χρόνια, ακριβώς δε γι΄ αυτό προφανώς δεν είναι εύκολο να το λύσει ο προπονητής. Ειδικά δε τη φετινή σεζόν, αποτελεί μία συνέχεια από τις ήττες με Φράιμπουργκ (2-3 και 0-5), Γουέστ Χαμ (0-1), ΠΑΟΚ (2-4), ΠΑΟ (0-2), ΑΕΚ (1-2), ακόμη και Λαμία (0-1) και Βόλο (2-2). Με τους προηγούμενους προπονητές η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη, με τον Ολυμπιακό επί Καρβαλιάλ να γυρίζει μόνο το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη (3-1) και επί Μαρτίνεθ να μην έχει καν ανατροπή, αλλά τουλάχιστον να έχει ισοφαρίσει (1-1) εκτός έδρας την Γκενκ και την ΑΕΚ, κι εντός έδρας τον ΠΑΟ στο παιχνίδι που διακόπηκε στο 49’.

Υπό αυτές τις συνθήκες μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το χθεσινό αγώνα στάθηκε επανειλημμένως στο λάθος (του Ντόη), που έδωσε το προβάδισμα στον Άρη. Πίστευε ότι κάποια στιγμή η ομάδα του στο β΄ ημίχρονο θα άνοιγε αυτή το σκορ και θα έπαιρνε έτσι το τρίποντο. Ίσως και να έχει δίκιο, αλλά είναι αλήθεια ότι το χειρότερο κομμάτι του Ολυμπιακού χθες ήταν το διάστημα από το 60’ έως το σφύριγμα της λήξης…

Τότε, που απείλησε ουσιαστικά μόνο με τον Ελ Κααμπί, στη φάση που εν τέλει ούτε καν σούταρε από πολύ ευνοϊκή θέση, αφού τον πρόλαβε ο Μπράμπετς, ένα έργο πάντως που το έχουμε δει και ξαναδεί με τον Μαροκινό να καθυστερεί να σουτάρει με τον γκολκίπερ απέναντι, μέχρι που τον κόβουν οι στόπερ…Κι όταν σουτάρει, όπως χθες σε μία φάση νωρίτερα, με το που ξεκίνησε το β΄ημίχρονο, να στέλνει την μπάλα πάνω στους γκολκίπερ-χθες στον Κουέστα, με την ΑΕΚ στον Αθανασιάδη κλπ…

Στο ίδιο αυτό διάστημα, από το 60’ έως το 96’ που σφύριξε τη λήξη ο τραγικός Σλοβένος διαιτητής (πραγματικά για γέλια η UEFA που τον ορίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ, προφανέστατα γιατί είναι συμπατριώτης του προέδρου της, του…φοβερού Τσέφεριν), ο Τζολάκης χρειάστηκε να μπλοκάρει δύο σουτ από καλές θέσεις, ο δε Άρης έχασε την ευκαιρία του αγώνα στο 96’, από γκάφα αυτή τη φορά του Κάρμο, όταν πλάσαρε πάνω στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, ενώ δύο συμπαίκτες του ήταν φάτσα με τα δίκτυα…

Δυστυχώς στον Ολυμπιακό χθες δεν είδαμε καθαρό μυαλό, είτε από κούραση, είτε επειδή η ομάδα απέτυχε να διαχειριστεί το άγχος του «πρέπει» οπωσδήποτε να κερδίσω. Ο Ολυμπιακός έχοντας μείνει τόσο νωρίς (αρχές Φλεβάρη) τόσο πίσω (4ος, στο -8 από τον 1ο) ήταν υποχρεωμένος εδώ και καιρό να παίζει κάτω από αυτή την ψυχοφθόρο συνθήκη, που προφανώς οι παίκτες του δεν μπορούν να την αντέξουν, αν θυμηθούμε ότι ακόμη και όταν προηγήθηκαν με τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καραϊσκάκη, πήγαν στο ημίχρονο πίσω στο σκορ και τελικά ηττήθηκαν με το βαρύ 1-3.

Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μίας τέτοιας κατάστασης από έναν προπονητή, όσο έμπειρος κι αν είναι, από την στιγμή κατά την οποία είναι κι υποχρεωμένος να μαθαίνει μέσα από τα παιχνίδια αυτά τόσο την ομάδα του γενικότερα, όσο και τον κάθε παίκτη ειδικότερα. Και με τον Ολυμπιακό, εξάλλου, να έχει εμφανείς αδυναμίες στο ρόστερ του, σε επίπεδο εξτρά ποιότητας. Συν την εχθρική διαιτησία που τυγχάνει σε πολλά παιχνίδια του, όπως συνέβη και τώρα με τους Σλοβένους διαιτητές και VAR, για τους οποίους πάντως σας είχα προϊδεάσει από χθες το μεσημέρι-μόνο τρία φάουλ έδωσε αυτός ο Ομπρένοβιτς εις βάρος του Άρη στο α΄ ημίχρονο!!!

Βέβαια, αν θέλω να είμαι σωστός, πρέπει να δεχθώ ότι ο Παναθηναϊκός με ακόμη χειρότερη διαιτησία, εκείνη του Σκοπιανού του Στάβρεφ, κέρδισε μέσα στο Χαριλάου, έναν Άρη που ήταν πολύ καλός τότε στα πρώτα 45 λεπτά. Γιατί πολύ απλά κράτησε το μηδέν (κάτι που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το κρατήσει στο 80% των αγώνων του!) και ο σέντερ φορ του, ο Σπόραρ, έκανε ένα καλό πλασέ όταν βρέθηκε σε καλή θέση. Χθες, ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, ο Ελ Κααμπί, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί ούτε μία από τις τέσσερις (!) ευκαιρίες του, ούτε καν αυτή που απλά χρειάζονταν να τσιμπήσει την μπάλα προ του Κουέστα, δευτερόλεπτα πριν πάει η μπάλα στο δοκάρι από την κόντρα της μπάλας στο χέρι του-εκεί και να έμπαινε στα δίκτυα, θα ακυρώνονταν το γκολ.

Τέλος πάντων, πλέον οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι απλά μαθηματικές-και μπορεί ακόμη κι αυτές να εκλείψουν την Κυριακή το βράδυ, εάν η ΑΕΚ πάρει έστω ισοπαλία στην Τούμπα. Σε μία τέτοια περίπτωση, και τα τέσσερα δικά του παιχνίδια να πάρει, το χάνει στην ισοβαθμία. Για να γίνει το θαύμα, θα πρέπει και να χάσει η ΑΕΚ και να κάνει ο Ολυμπιακός το τέσσερα στα τέσσερα, δηλαδή και να κερδίσει τη Λαμία την Κυριακή στο Καραϊσκάκη, αλλά και να κερδίσει τα τρία ντέρμπι μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 12 έως τις 19 του Μάη, έξω με ΠΑΟΚ, μέσα με ΑΕΚ και έξω με ΠΑΟ.

Ρεαλιστικά, ο Ολυμπιακός κινδυνεύει απολύτως να τερματίσει στην 4η θέση και να πρέπει να παρακαλάει μετά να νικήσει ο ΠΑΟ στον τελικό του Κυπέλλου τον Άρη, προκειμένου να συμμετάσχει του χρόνου στο Κόνφερενς Λιγκ-η, να πάρει ο ίδιος φέτος το Κόνφερενς Λιγκ, που δεν το λες και…εύκολο, έχοντας να παίξει στα ημιτελικά με την Άστον Βίλα, στις 2.5 και 9.5 αμέσως πριν την τριάδα των ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Μπορεί κάποιος να πει ότι τον Ολυμπιακό τον βολεύει την Κυριακή να κερδίσει η ΑΕΚ η, έστω να έρθουν μία ισοπαλία, ώστε να προσπεράσει βαθμολογικά τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας τη Λαμία. Διότι, το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι εφτά σερί αγωνιστικές στην 4η θέση. Δεν ξεκολλάει από εκεί. Πόσο εύκολο θα είναι να ξεκολλήσει στο φινάλε; Θα πρέπει, μίνιμουμ, να μην χάσει στην Τούμπα, χωρίς ακόμη κι αυτή η εξέλιξη να της διασφαλίζει τίποτα.

Άσχετο: Νομίζω ότι κακώς η στατιστική υπηρεσία πίστωσε το γκολ στον Ζέλσον, αφού του το «έκλεψε» ο Ελ Κααμπί, σπρώχνοντας την μπάλα στα δίκτυα πριν περάσει η μπάλα όλη την γραμμή. Δεν είναι δίκαιο για τον Ζέλσον αλλά τυπικά το γκολ είναι του Μαροκινού, που μην ξεχνάμε ότι πάει να βγει και πρώτος σκόρερ και μπορεί να χάσει την πρωτιά από αυτή τη φάση. Ακόμη και στο ματς στη Λαμία, στο 5-1, θα μπορούσε να πιστωθεί στον Ελ Κααμπί το γκολ που χρεώθηκε ως αυτογκόλ στον Κυριάκο Παπαδόπουλο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχω την αίσθηση, έως βεβαιότητα, ότι η ομάδα χρειάζονταν και νωρίτερα από το 67’, που μπήκαν οι Ποντένσε και Τσικίνιο, αλλά και μεγαλύτερο φρεσκέρισμα, αν σκεφθούμε ότι ο Ναβάρο μπήκε στο 79’ κι ο Ελ Αραμπί στο 86΄, ενώ πέμπτη αλλαγή δεν έγινε καν. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός τόσο καλός, ώστε να έμενε με τους ίδιους, ειδικά βλέποντας τον Γιόβετιτς να έχει κλατάρει πολύ νωρίς στο β΄ ημίχρονο και τον Ζέλσον να μην μπορεί ακόμη να παίξει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο πάνω από 60 λεπτά.

Είναι καλό που ο Ζέλσον σκόραρε για δεύτερο στη σειρά σημαντικό παιχνίδι, γιατί λογικά θα βοηθηθεί ψυχολογικά, αλλά με τον Ελ Κααμπί μακριά από το γκολ τέσσερα παιχνίδια και τους Φορτούνη, Ποντένσε με ένα γκολ σε πέντε ματς ο καθένας, ο Ολυμπιακός χάνει πολύ εκτελεστικά. Ο δε Γιόβετιτς και στα δύο τελευταία παιχνίδια του, με τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας αλλά και χθες, ήταν πεσμένος, έχοντας και την ατυχία της ακύρωσης του γκολ του στο μοναδικό του καλό τελείωμα στο παιχνίδι.

Εκεί που πραγματικά απόρησα, γιατί πρόκειται για παίκτη αν μη τι άλλο κλάσης, ήταν στη φάση μόλις του 3ου λεπτού, όταν με τον Κουέστα εκτός εστίας, ο Γιόβετιτς δεν μπόρεσε να κάνει ένα απλά καλό πλασέ στην κενη εστία και επέλεξε να κάνει ένα τραγικό γύρισμα, κάτι σαν πάσα. Δείτε την σχετική φωτογραφία…

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε πολλά πράγματα ούτε χθες από τις πλαγιοκοπήσεις του. Μπορώ να θυμηθώ από τα τόσα γεμίσματα, μία καλή σέντρα του Ρόντινεϊ με τον Ιμπόρα να μην βρίσκει την μπάλα, μία κάπως καλή του Ζέλσον με τον Γιόβετιτς να επιχειρεί ψαλιδάκι κι από εκεί κακές σέντρες του Φορτούνη, του Ζέλσον, του Γιόβετιτς, του Έσε, αλλά και του Ποντένσε όταν μπήκε.

Ο δε Ορτέγκα ξεπέρασε χθες τον εαυτό του, αφού στις δέκα σέντρες που επιχείρησε, οι εφτά ήταν κακές, η μία καλή (στο 7’, στην κεφαλιά του Ελ Κααμπί) και άλλη μία ας την πούμε όχι κακή, με τον Ελ Κααμπί να επιχειρεί για πολλοστή φορά να σκοράρει με ψαλιδάκι, την στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο τέτοια γκολ, όπως εκείνο με τη Μακάμπι στη Σερβία, μπαίνει ένα γκολ κάθε τρία χρόνια. Και είδαμε ότι ζήλεψε κι ο Γιόβετιτς και πήγε να σκοράρει κι αυτός με τον ίδιο τρόπο χθες.

Θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να βάλουν γκολ με πιο ορθόδοξους τρόπους. Και μετά να ψάχνουν τα τακουνάκκαι και τα ψαλιδάκια.

Και για το τέλος ένα

@WinamaxSport El Kaabi vient de marquer et vous mentionnez G. Martins , alors que tout le monde (Flashscore , Sofa etc..) attribuent bien le but à El Kaabi qui pousse le ballon avant la ligne et marque , merci de corriger svp



Arris - Olympiakos pic.twitter.com/aQbTsujgSn