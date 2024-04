Τα τρία από τα τέσσερα ματς των Play Out της Stoiximan Super League 1 διεξάγονται το Σάββατο με τα πιο σημαντικά ματς είναι στην Τρίπολη και το Περιστέρι.

Με τον ΠΑΣ Γιάννινα να βρίσκεται πλέον εκτός της διεκδίκησης της... μάχης της παραμονής η προσοχή για τους αγώνες των Play Out ως προς την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 εστιάζεται στο Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός και το Ατρόμητος - Κηφισιά.

Μία Κηφισιά που μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό βρίσκεται για τα καλά σε δύσκολη θέση. Την Κυριακή έχει μπει στο πρόγραμμα για τις 15.00 το Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα.

Όλες οι ομάδες που αγωνίζονται το Σάββατο έχουν ανακοινώσει αποστολές ενώ το τρίτο παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό που ξεκινά πιο νωρίς χρονικά. Είναι το ΟΦΗ - Βόλος με 2 ομάδες που βρίσκονται σε σαφώς πιο καλή βαθμολογική μοίρα.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 20 Απριλίου

18.30: ΟΦΗ - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός (NS2)

19.30: Ατρόμητος - Κηφισιά (NS PRIME)

Κυριακή 21 Απριλίου

15.00: Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα

Η βαθμολογία

7. Αστέρας Τρίπολης 34

8. Ατρόμητος 34

9. Πανσερραϊκός 32

10. ΟΦΗ 31

11. Βόλος 29

12. Παναιτωλικός 27

13. Κηφισιά 25

14. ΠΑΣ Γιάννινα 19

1. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων στα Play off και Play out, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:

- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).

- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).

- Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος.

2. Σύμφωνα με τις α) υπ’ αριθ. 53/04.03.2024 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, β) υπ' αριθμ. 17/13.03.2024 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων/Ε.Π.Ο., ο αγώνας ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ (με τέρματα 0-3).