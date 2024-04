Στάνκοβιτς: «Έχουμε την εμπειρία για να κατακτήσουμε ξανά τον τίτλο, καζάνι το γήπεδό μας»

Συνέντευξη στο αυστριακό «Kicker» παραχώρησε ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να τονίζει ότι η Ένωση έχει το know how για το πρωτάθλημα, κάνοντας ειδική αναφορά και στη δυνατή έδρα των «κιτρινόμαυρων».

Πίστη στην ομάδα έχει ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μίλησε στο αυστριακό «Kicker» και τόνισε ότι η Ένωση έχει το know how και την εμπειρία ώστε να κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα και να κάνει το back to back.

Ο Στάνκοβιτς κλήθηκε να απαντήσει για το οπαδικό ζήτημα στην Ελλάδα, για το ερχόμενο Euro στα γήπεδα της Γερμανίας, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στην «καυτή» έδρα της ΑΕΚ αλλά και στη μεταγραφή του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Αναλυτικά όσα είπε:

Η ΑΕΚ, μαζί με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, είναι σε μια μάχη τεσσάρων για τον τίτλο. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι τόσο συναρπαστικό φέτος και τι σε κάνει να είναι θετικός ότι θα υπερασπιστείτε τίτλο;

«Ήταν τόσο κοντά ανάμεσα σε μας και τον Παναθηναϊκό την περασμένη χρονιά. Φέτος τέσσερις ομάδες παλεύουν για τον τίτλο. Έξι αγωνιστικές πριν το τέλος, υπάρχει διαφορά μόλις τεσσάρων βαθμών ανάμεσα στην πρώτη και την τέταρτη θέση. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που είναι τόσο συναρπαστικό φέτος. Έχουμε το αβαντάζ ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι και έχουμε την εμπειρία. Ξέρουμε πως αυτό είναι σημαντικό».

Πέρυσι ήσουν δεύτερη επιλογή στο πρωτάθλημα και παρόλο που ο «αντίπαλός» σου Γιώργος Αθανασιάδης είναι ακόμα στην ομάδα, είσαι βασικός. Πόσο δύσκολο είναι να παλεύεις για την ενδεκάδα στην ΑΕΚ;

«Τίποτα δεν σου δίνεται. Πέρυσι ξεκίνησα τη σεζόν ως βασικός, αλλά μετά δεν μπορούσα να παίξω λόγω κορονοϊού και έχασα τη θέση μου, επειδή αυτό το διάστημα ο Αθανασιάδης τα πήγε καλά. Το περασμένο καλοκαίρι πάλεψα πολύ για τη θέση μου στην προετοιμασία».

Λόγω του τραυματισμού σου, που δεν έγινε γνωστό τι έχεις, έμεινες εκτός. Αυτό συνέβη και με τον προηγούμενο τραυματισμό που είχες. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που η φύση του τραυματισμού μένει κρυφή;

«Εγώ δεν κρύβω ότι έχω τον ίδιο τραυματισμό με την προηγούμενη φορά. Είναι πάλι ο προσαγωγός, αλλά αυτή τη φορά είναι ο αριστερός, όχι ο δεξιός. Το αν ανακοινώνεται ή όχι, είναι απόφαση της ομάδας. Δεν είχα πολλούς μυικούς τραυματισμούς έως τώρα. Στη Σάλτσμπουργκ είχα μια θλάση στον μηρό, αλλά φέτος δυστυχώς μου συνέβη δύο φορές. Η δεύτερη φορά συγκεκριμένα ήταν πολύ άτυχη, επειδή συνέβη σε μια αλλαγή κατεύθυνσης. Την πρώτη φορά προκάλεσα τον τραυματισμό, καθώς έπαιξα μέχρι το τέλος, παρά το πρόβλημα».

Το kicker βρέθηκε την Κυριακή στο γήπεδο για το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. Έχεις παίξει σε Άνφιλντ, Signal Iduna Park στην καριέρα σου, αλλά είναι η Ελλάδα μια άλλη κατηγορία, σε επίπεδο… έντασης;

«Είναι εντελώς διαφορετικό το πάθος, νομίζω ότι είναι πραγματικό καζάνι εδώ. Όταν παίζεις εκτός έδρας, μπορεί να είναι να είναι ένα δυσάρεστο καζάνι, η ατμόσφαιρα κυριολεκτικά σε καταπιέζει. Είναι ξεκάθαρα ένα μεγάλο αβαντάζ για τους γηπεδούχους. Αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και αλλού όπου επικρατεί ανάλογη ατμόσφαιρα, κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ -όταν παίζεις στην Ελλάδα, υπάρχουν τόσα ντέρμπι, που συνηθίζεις. Αλλά σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά για ομάδες από το εξωτερικό».

Ας μείνουμε στους οπαδούς: Έχουν γίνει επανειλημμένα περιστατικά βίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πρόβλημα η χώρα με αυτό;

«Οι οπαδοί εδώ είναι πολύ παθιασμένοι και τα δίνουν όλα για την ομάδα. Αγαπούν την ομάδα τους. Αυτό είναι κάτι που άνθρωποι στην Αυστρία ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν πως λειτουργούν εδώ. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με την ομάδα παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα με τους οπαδούς. Τον Δεκέμβριο υπήρξε ένα περιστατικό σε ένα ματς βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι άλλες ομάδες δεν είχαν σχέση. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα και τελικά τιμώρησε τους πάντες. Έπρεπε τότε να παίξουμε χωρίς θεατές για δύο μήνες. Αλλά ήταν απόφαση της κυβέρνησης και έπρεπε να γίνει δεκτή».

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στη Γερμανία σε λίγες εβδομάδες. Πριν από έναν χρόνο έλεγες ότι δεν απασχολούσες τον ομοσπονδιακό τεχνικό, αν δεν έπαιζες. Τώρα είσαι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας σου. Ισχύει η προηγούμενη δήλωσή σου;

«Τελικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφασίζει αν θα με καλέσεις ή όχι. Μπορώ μόνο να φέρω την απόδοσή μου με την ομάδα. Αν ο προπονητής με καλέσει και θεωρεί ότι με χρειάζεται, είμαι διαθέσιμος. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλω να παίξω και πάλι με την Αυστρία».

Έχει επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα μαζί σου η αυστριακή ομοσπονδία;

«Οχι άμεσα, αλλά είμαι ακόμα σε επαφή με τον προπονητή τερματοφυλάκων Μίκαελ Γκσπούρνινγκ, επικοινωνούμε μέσω WhatsApp κατά διαστήματα. Έπαιξε κι αυτός στην Ελλάδα. Ξέρει πως είναι και πάντα με ρωτάει πως τα πάω».

Πώς αξιολογείς τον ανταγωνισμό στην θέση του τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα;

«Δεν θα υπάρχει μάχη για το Euro, γιατί πιστεύω ότι ο Αλεξάντερ Σλάγκερ θα είναι βασικός. Δούλεψε πολύ σκληρά και τα πήγε καλά στα προκριματικά. Δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Όλα είναι ανοιχτά. Πολλά μπορεί να συμβούν από τώρα έως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».

Η Αυστρία θα παίξει με Γαλλία, Ολλανδία και Πολωνία. Πόσο δύσκολο θα είναι να επιβιώσει σε αυτό τον όμιλο;

«Νομίζω ότι είναι μακράν ο πιο δύσκολος όμιλος στο Euro. Με Γαλλία και Αυστρία που έχουν τοπ παίκτες, οι Ολλανδοί είναι πάντα καλοί και οι Πολωνοί είναι πάντα δυσάρεστοι. Ξεκάθαρα, ο στόχος πρέπει να είναι να αντέξεις στον όμιλο, ακόμα κι αν γίνει πολύ πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά, η Αυστρία έχει δείξει πολλές φορές ότι μπορεί να κερδίσει τους μεγάλους παίκτες και με το αγωνιστικό στιλ του Ραλφ Ράνγκινγκ στην ομάδα, πάντα είναι επικίνδυνη, ειδικά για τις μεγαλύτερες ομάδες».

Αντίθετα με την Αυστρία η Ελλάδα δεν θα βρεθεί στο Euro. Στα πλέι οφ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γεωργία. Πόσο μεγάλη ήταν η απογοήτευση στη χώρα;

«Γιγάντια. Μια αγωνιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα αναβλήθηκε για τα παιχνίδια των μπαράζ, για να μπορέσει η Εθνική να προετοιμαστεί καλύτερα. Αλλά τότε αποκλείστηκαν με πικρό τρόπο στα πέναλτι. Η συμμετοχή στο Euro θα ήταν πολύ σημαντική, για να αναθερμάνει την ευφορία. Όχι μόνο στις ομάδες, αλλά και στην Εθνική ομάδα».

Οι Έλληνες είναι μπροστά σε ένα πράγμα σε σχέση με την Αυστρία: το 2004 κατέκτησαν το Euro. Στοιχειώνει τη χώρα ακόμα αυτός ο θρίαμβος;

«Έχουν περάσει 20 χρόνια (γέλια). Αλλά ένας τίτλος σαν κι αυτόν μένει για πάντα στη μνήμη σου. Η μέρα που έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης, γιορτάζεται κάθε χρόνο. Κανένας στην Ελλάδα δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Από ότι καταλαβαίνω, θαυμάζουν τον προπονητή της επιτυχίας, Ότο Ρεχάγκελ. Γενικά στην Ελλάδα, η εκτίμηση σε παίκτες και προπονητές είναι πολύ μεγάλη. Αν τα δώσεις όλα για την ομάδα και τη χώρα, δε θα σε ξεχάσουν ποτέ».

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, ένας ακόμη παίκτης με αυστριακό παρελθόν, μετακόμισε στην ΑΕΚ τον χειμώνα. Η ομάδα έδωσε 4 εκατ. ευρώ στην Ντιναμό Ζάγκεμπ για τη μεταγραφή. Τι εντυπώσεις έχει αφήσει έως τώρα;

«Η μεταγραφή του ήταν έκπληξη. Έκλεισε την τελευταία μέρα των μεταγραφών και όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι μέσος box to box, που πάντα έχει τις ευκαιρίες του να σκοράρει. Θα είναι πολύ σημαντικός παίκτης στο μέλλον».

Παρόλα αυτά, δεν έχει καταφέρει να παίξει πολύ ακόμα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Απαιτεί ο Ματίας Αλμέιδα υπομονή από τους παίκτες του;

«Είναι μια νέα προσθήκη και είναι δύσκολο να μπεις σε μια ομάδα που κατέκτησε το νταμπλ την περασμένη χρονιά. Ο προπονητής προετοιμάζει προσεκτικά τον Ρόμπερτ. Είπε και ο ίδιος ότι ο ρυθμός εδώ είναι πιο γρήγορος από την Ντιναμό. Ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος από τη Ραπίντ. Τα παιχνίδια εδώ είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι στην Αυστρία ή την Κροατία. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να το συνηθίσεις. Κι όταν σκέφτεσαι τα ντέρμπι, είναι πάντα πολύ δύσκολα».