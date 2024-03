Ο Τέρι Αντονις, πρώην του ΠΑΟΚ, σημείωσε γκολ από τη σέντρα! (vid)

Ο Τέρι Αντονις που στα μέσα της περασμένης δεκαετίας έπαιζε στη χώρα μας, βρήκε δίχτυα με βολέ από τη σέντρα.

Στη Μέλμπουρν Σίτι αγωνίζεται πλέον ο Τέρι Αντονις, που ήρθε το 2015 στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έπαιξε το 2015/16 σε επτά ματς με τον Δικέφαλο και μετέπειτα συνέχισε για μερικούς μήνες στη Βέροια.

Η ομάδα του 30χρονου ομογενή μέσου από την Αυστραλία επικράτησε σήμερα (12/3) 7-0 της Γουέστερν Σίδνεϊ και εκείνος διαμόρφωσε στο 82' το τελικό σκορ, όταν και σημείωσε ένα σπάνιο γκολ με βολέ σχεδόν από τη σέντρα!

Do not scratch your eyes...



Terry Antonis scores from inside the centre circle!!!! 🔥🔥



🎥 @10FootballAU | #MCYvWSW | 🩵 7-0 🔴 pic.twitter.com/izaXyqRI3d