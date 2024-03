Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο Gazzetta με το δικό του τρόπο το αποψινό σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Υπάρχει μία αίσθηση, με δεδομένο ότι η ρεβάνς θα γίνει επί ουδέτερου εδάφους, στο γήπεδο της Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και τότε την πρόκριση από την Μακάμπι ΤελΑβίβ. Και κατ΄επέκταση μπορεί να ρίξει το βάρος και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό κι όχι αποκλειστικά στο αποψινό παιχνίδι.

Η δική μου γνώμη είναι ότι ο Ολυμπιακός στρατηγικά πρέπει όχι απλά να κοιτάξει, αλλά να τα δώσει όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σήμερα κι από εκεί και πέρα να πάει να κάνει και την Κυριακή τη δουλειά του στο πρωτάθλημα. Αλλά, οπωσδήποτε, να μην αφήσει για την άλλη Πέμπτη μία δουλειά που μπορεί να κάνει σήμερα, αν φυσικά δει μέσα στο παιχνίδι ότι μπορεί να το κάνει, άσχετα αν φυσικά και η πρόκριση θα ξεκαθαρίσει μόνο μέσα από τη διαδικασία του δεύτερου αγώνα. Πού στηρίζω την άποψη μου;

Πρώτον, στο ότι ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν μπορεί να έχει πολλά καλά, αλλά και άσχημα, όμως μέσα στο Καραίσκάκη δείχνει πολύ δυνατός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, έχοντας με τη βοήθεια των χιλιάδων φίλων του σε έξι παιχνίδια του πέντε νίκες και μία ήττα. Κέρδισε ολόκληρη Γουέστ Χαμ (2-1), αλλά και δυνατούς αντιπάλους, όπως η Γκενκ (1-0) κι η Φέρεντσβαρος (1-0), ενώ στους Σέρβους έβαλε οκτώ γκολ (Τόπολα 5-2, Τσουκάριτσκι 3-1) και στο μοναδικό παιχνίδι που δεν κέρδισε, στην ήττα του 2-3 από την Φράιμπουργκ, έπαιξε πολύ καλά και στάθηκε πραγματικά άτυχος που δεν έφερε έστω ισοπαλία, χάνοντας από καθαρά προσωπικά λάθη και με κόντρα διαιτησία.

Τόσο καλά αποτελέσματα εντός έδρας στα Κύπελλα Ευρώπης ο Ολυμπιακός είχε να κάνει από τη σεζόν 2009-10 (πέντε σερί νίκες και μία ήττα από την Μπορντό) κι από το 2004-05 (τέσσερις σερί νίκες και μία ήττα από τη Νιούκαστλ), ενώ αήττητος στο σπίτι του ήταν το 2018-19 (τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες με Μπέτις και Ντινάμο Κιέβου), το 2014-15 (τρεις νίκες και μία ισοπαλία με Ντνίπρο) και πάνω απ΄ όλα το 1998-99 (τέσσερις σερί νίκες και μία ισοπαλία με Γιουβέντους). Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αυτό το καλό φετινό σερί, επεκτείνοντας το όσο μπορεί.

Δεύτερον, στο ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ είναι το πιο σημαντικό όνομα του ισραηλινού ποδοσφαίρου, δεν είναι ομάδα που διακρίνεται στους εκτός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Για παράδειγμα τώρα, την τριετία που παίζει στο Κόνφερενς Λιγκ, τα πιο δύσκολα παιχνίδια της τα έχει χάσει: φέτος 0-2 από την Γκεντ, πέρυσι 0-2 από τη Νις κι 1-2 από τον Άρη, πρόπερσι 0-1 από την PSV. Και στο Γιουρόπα Λιγκ το 2001, έχασε 0-1 από τη Σαχτάρ. Οι νίκες της στο Κόνφερενς Λιγκ είναι επί ομάδων όπως οι Σαχτέρ Λευκορωσίας, Ελσίνκι, Ζίρα, Πετροκάμπ, Ζόρια, Μπρέιμπαμπλικ και οι ισοπαλίες με αντιπάλους όπως οι Τρνάβα, Λασκ, Άλασκερτ, ΑΕΚ Λάρνακα, Τσέλιε, Σουτιέσκα. Στο δε Γιουρόπα μοναδική κάπως αξιοσημείωτη νίκη της είναι το 2-1 επί της Σίβασπορ στην Τουρκία τον Οκτώβριο του 2020.

Η πραγματική δύναμη της Μακάμπι είναι η έδρα της, το Μπλούμφιλντ, όπως το ξέρει καλά ο Ολυμπιακός, αφού το 2010 την είχε κερδίσει 2-1 στον Πειραιά, αλλά στη ρεβάνς είχε ηττηθεί 0-1 κι είχε αποκλειστεί με το εκτός έδρας γκολ. Βεβαίως, τώρα ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τόπολα, αλλά έστω προσωρινά αυτό το γήπεδο είναι έδρα της Μακάμπι. Εκεί έχει παίξει δύο παιχνίδια, και δη χωρίς κόσμο, κερδίζοντας τα και τα δύο στη φάση των ομίλων. Μάλιστα, το τελευταίο ήταν τελικός και τσάκισε 3-1 την Γκεντ, παίρνοντας την πρώτη θέση (κι έτσι πέρασε άνευ αγώνα τα νοκ άουτ του Φλεβάρη). Την δε άλλη Πέμπτη, οι Ισραηλινοί θα έχουν αυτή τη φορά τη δυνατότητα να διαθέσουν για τους οπαδούς τους 3.600 εισιτήρια (κι άλλα 400 ο Ολυμπιακός).

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει απόψε 100% δυνατά για να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης και να μην περιμένει τη ρεβάνς επειδή θα είναι στη Σερβία, όππου παρεμπιπτόντως στην Τόπολα είχε υποστεί ισχυρό σοκ φέρνοντας 2-2 με την τοπική ομάδα και χάνοντας ουσιαστικά σε εκείνο το παιχνίδι τις μεγαλύτερες πιθανότητες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ.

Πόσο εύκολο, όμως, είναι να κερδίσεις τη φετινή Μακάμπι, με προπονητή τον Ιρλανδό Ρόμπι Κίν; Όχι εύκολο, καθώς της έχει δώσει ένα χαρακτήρα πιο αθλητικής και σκληροτράχηλης ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη έχει χάσει μόνο από την Γκεντ στο Βέλγιο (0-2) κι από την άλλη εξίσου ισχυρή ομάδα του Ισραήλ τη Μακάμπι Χάιφα (0-1 εντός έδρας και 0-2 εκτός έδρας).

Παρατηρούμε ότι και οι τρεις ήττες της ήρθαν σε ματς που δεν μπόρεσε να σκοράρει, όπως το ίδιο συνέβη και στις εκτός έδρας ήττες της στην Ευρώπη, όπως τις κατέγραψα παραπάνω, κάτι που σημαίνει ότι αν δεν σκοράρει σπάνια κρατάει το μηδέν για να πάρει μίια ισοπαλία. Δεύτερη, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση: και οι τρεις ήττες της για φέτος ήρθαν όταν πήγε στο ημίχρονο χάνοντας, από την Γκεντ 0-1 (τελικό 0-2) κι από τη Χάιφα 0-1 εντός έδρας (τελικό 0-1) και 0-2 εκτός έδρας (τελικό 0-2). Μάλιστα, η Χάιφα και στα δύο παιχνίδια την αιφνιδίασε, με γκολ στο 3΄και στο 12΄, ενώ και το άλλο της γκολ το έβαλε πολύ γρήγορα, στο 22’.

Να δούμε και τις άλλες φετινές απώλειες της ομάδας του Τελ Αβίβ, υπό τη μορφή ισοπαλιών; Στο Κόνφερενς έφερε 1-1 στην Σλοβενία, με την Τσέλιε να προηγείται μόλις στο 12’. Στο πρωτάθλημα έφερε 2-2 εκτός έδρας με την Μπνέι Ρέινεχ, η οποία άνοιξε το σκορ από το 20’. Όπως έφερε κι 1-1 εντός έδρας με τη Χάποελ Χαντάρα, η οποία προηγήθηκε με γκολ στο 16’. Αλλά και επίσης 1-1 εντός έδρας με την Μπνέι Σαχνίν, η οποία κι αυτή άνοιξε το σκορ στο 19’…

Βλέπουμε δηλαδή ότι τα παραδείγματα είναι πολλά και μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: η Μακάμπι είναι ομάδα την οποία μπορείς να αιφνιδιάσεις, βάζοντας της γκολ από τα πρώτα λεπτά η, τέλος πάντων στο πρώτο 20λεπτο. Κι αν τα καταφέρεις, είσαι πολύ κοντά στο να την κερδίσεις η, τουλάχιστον να μην χάσεις: τις ισοπαλίες με την Σαχνίν και με την Ρέινεχ τις έσωσε με γκολ στο 88’ και στο 85’…

Από την άλλη, είμαι υποχρεωμένος να καταγράψω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα έξι παιχνίδια του με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, δεν είναι εύκολος στο γκολ στο πρώτο μισό των α΄ ημιχρόνων του. Για την ακρίβεια, δεν έχει σκοράρει κανένα. Τα δύο γκολ που έχει σημειώσει στα α΄ ημίχρονα του ήταν στο 27ο λεπτό με τον Βόλο και στο 29ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ.

Για να δούμε, αν αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός καταφέρει και το αλλάξει και πάρει πρόκριση ευρωπαϊκή για πρώτη φορά στην ιστορία του Μάρτη μήνα! Πρέπει κάποια στιγμή να το κάνει κι αυτό, πάντως.

Άσχετο: Δύο ευρωπαϊκές ομάδες θα έχουν απεσταλμένους στο Καραϊσκάκη, η PSV κι η Γκλάντμπαχ. Αλλά όχι απόψε, την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, προφανώς για να κατασκοπεύσουν παίκτες των δύο αιώνιων. Παρεμπιπτόντως, το έγκυρο γερμανικό WAZ έγραψε χθες ότι «πρώτος στόχος της Μπόχουμ ενόψει καλοκαιριού παραμένει ο ίδιος που ήταν το Γενάρη, ο Μασούρας, με τη διαφορά ότι τώρα μπορεί να τον πάρει ως ελεύθερο, ενώ το χειμώνα έπρεπε να δώσει το οκέϊ ο Ολυμπιακός».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Επειδή μιλάμε για Κόνφερενς Λιγκ, να προσέξουμε ποιες ομάδες έφτασαν στους τελικούς των δύο τουρνουά που έχουν γίνει σε τούτη τη νέα διοργάνωση. Πέρυσι Γουέστ Χαμ-Φιορεντίνα και πρόπερσι Ρόμα-Φέγενορντ. Πρώτον, ομάδες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Ιταλία, Αγγλία), στη «χειρότερη» από το ολλανδικό. Δεύτερον, ομάδες που είχαν ξεκινήσει από τη φάση των ομίλων του Κόνφερενς κι όχι ομάδες που προήλθαν από το Γιουρόπα Λιγκ. Επιπλέον, πέρυσι στα ημιτελικά οι άλλες δύο ομάδες ήταν οι Άλκμααρ και Βασιλεία, επίσης από τους ομίλους του Κόνφερενς. Πρόπερσι, οι άλλες δύο ομάδες των ημιτελικών προέρχονταν από το Γιουρόπα Λιγκ, αλλά ήταν από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Λέστερ από Αγγλία και Μαρσέιγ από Γαλλία). Ακόμη και στα προημιτελικά του Κόνφερες αυτής της διετίας, πλην Λέστερ, Μαρσέιγ, η μόνη άλλη ομάδα που βρέθηκε εκεί από το Γιουρόπα Λιγκ ήταν η PSV.

Τα εξηγώ όλα αυτά για να αναδείξω το μέγεθος της δυσκολίας της αποστολής του Ολυμπιακού να διακριθεί φέτος στη διοργάνωση, προερχόμενος από το Γιουρόπα Λιγκ (ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από το Κόνφερενς Λιγκ). Διότι, βλέποντας και τις διαιτησίες των αγώνων αυτές τις δύο σεζόν που παίζεται το Κόνφερενς Λιγκ, διαπιστώνουμε ότι η ΟΥΕΦΑ για τους δικούς της λόγους, που προφανώς έχουν να κάνουν με το προμόσιον της νέας διοργάνωσης, προωθεί σαφώς πιο πολύ τις ομάδες που ξεκινάνε από το Κόνφερενς κι όχι εκείνες που μετακινούνται σε αυτό από το Γιουρόπα Λιγκ.

Μακάρι να είναι μία λανθασμένη δική μου διαπίστωση. Θα φανεί, άλλωστε, από τις διαιτησίες των δύο αγώνων με τη Μακάμπι…Απόψε θα σφυρίξει ο Άγγλος Πόουσον, που είχε παίξει πέρυσι το χωρίς ιδιαίτερη ουσία Γκαραμπάγκ-Ολυμπιακός 0-0 πέρυσι και το 2019 το μεγάλης σημασίας Ολυμπιακός-Ντινάμο Κιέβου 2-2, με τους Ουκρανούς να ισοφαρίζουν στο 89’ και τον Μασούρα να έχει φάση για πιθανό πέναλτι στο 91’.

Έμπειρος διαιτητής, έχει παίξει ελληνικές ομάδες κι άλλες φορές, φέτος δύο! το ΠΑΟ-Βιγιαρεάλ 2-0 και το Άγιαξ-ΑΕΚ 3-1 χωρίς ιδιαίτερα λάθη, απ΄ ότι θυμάμαι. Παλιότερα έχει σφυρίξει και Γκαμπάλα-ΠΑΟ 1-2, Αούστρια-ΑΕΚ 0-0 και τρεις φορές εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ, με τρεις ήττες του: 0-1 από τη Μίντιλαντ, 1-2 από την Ομόνοια και 2-3 από τον Άγιαξ, με τρία πέναλτι υπέρ του Άγιαξ! Η σούμα λέει ότι σε εννιά παιχνίδια με ελληνικές ομάδες νίκες έχει μαζί του μόνο ο ΠΑΟ!

Ομάδες του Ισραήλ ο Πόουσον έχει σφυρίξει επίσης κάμποσες φορές: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βιγιαρεάλ 0-0, Ισραήλ-Δανία 0-2, Τουν-Μπερ Σέβα 2-1 και φέτος Μακάμπι Χάιφα-Σλόβαν 3-1. Γενικά Άγγλοι διαιτητές ορίζονται πολύ σε παιχνίδια των ομάδων του Ισραήλ. Για παράδειγμα πέρυσι Ερυθρός Αστέρας-Χάιφα 2-2 ήταν ο Τέιλορ. Ας έχουμε υπόψιν μας ότι οι μεγάλοι σύλλογοι του Ισραήλ δεν πιάνονται εύκολα κορόϊδα σε θέματα διαιτησίας στα Κύπελλα Ευρώπης. Μόλις πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε υποστεί χειρουργείο από τον Παολωνό Στεφάνσκι στο Καραϊσκάκη με τη Χάιφα.

Στον δε Ολυμπιακό εδώ και πολλά χρόνια σπάνια η ΟΥΕΦΑ στέλνει Άγγλους διαιτητές. Μόλις δύο περίπου σε μία δεκαετία! Τον Τέιλορ στο 0-0 με την Μπαρτσελόνα του Βαλβέρδε στον Πειραιά και τον Όλιβερ στη βαριά ήττα 1-4 από την Μπεσίκτας στην Πόλη. Ο Πόουσον, πάντως, έρχεται για 3η φορά στο Καραϊσκάκη, αφού είχε παίξει και την Εθνική σε μία ήττα 0-1 σε φιλικό με τη Λευκορωσία, παλιότερα.

Στο VAR θα είναι ένας άλλος Άγγλος, ο Κάβανα, που δεν έχει παίξει ποτέ Ολυμπιακό και μία φορά μόνο Ισραήλ, το Νις-Μπερ Σέβα 1-0.

Και για το τέλος ένα

🇦🇷 Two former Huracan players everyone should follow now:



Santiago Hezze (Olympiacos)

Juan Gauto (FC Basel)



Specially Hezze, he's doing great in Greece. One of the best volante in Europe.



On the other hand, Gauto is playing some different roles in Switzerland, much deeper. pic.twitter.com/yZsf7BZGGV