Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιήσει με τον Ολυμπιακό ο Νέλσον Άμπι ενώ στη βασική εντεκάδα για το ματς με τον Βόλο βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος φιλοξενεί τον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον Νέλσον Άμπι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες και θα είναι δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης στο τέρμα, τους Ορτέγα και Ροντινέι στα άκρα ως μπακ ενώ στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Έσε με τους Όρτα και Τσικίνιο. Τέλος, ο Ποντένσε με τον Μασούρα θα είναι στα άκρα, έχοντας τον Ελ Καμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYVOL #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/4nNNFNQBHo