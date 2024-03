Ο πιο κουφός άγνωστος κανόνας: Αν μία ομάδα που εκτελεί φάουλ βάλει απευθείας αυτογκόλ, τι δίνει ο διαιτητής;

Η ερώτηση που έχει μπει στο τηλεπαιχνίδι Chaser και έγινε γίνει viral, καθώς ελάχιστοι γνωρίζουν την απάντησή.

Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο, όμως αυτό δεν σημαίνει οτι όλοι τα γνωρίζουν όλα σχετικά με την στρογγυλή θεά. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για κανόνες, που θα μπορούσαν να μπουν στην κατηγορία αυτού που λέμε «ψιλά γράμματα», καθώς σπανίως χρησιμοποιούνται.

Ένας τέτοιος κανόνας λοιπόν, με την μορφή ερώτησης έπεσε στην βρετανική έκδοση του τηλεπαιχνιδιού The Chase...

Αυτή λοιπόν ήταν η εξής: « Στο ποδόσφαιρο, αν ένα ελεύθερο χτύπημα μπει κατευθείαν γκολ (σ.σ αυτογκόλ δηλαδή) στο τέρμα της ομάδας που το εκτέλεσε, τι θα δείξει ο διαιτητής ;».

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το ενδεχόμενο αυτό φαντάζει ως εξαιρετικά απίθανο να συμβεί και ενδεχομένως να μην έχει λάβει χώρα ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει η απάντηση στο βιβλίο των κανονισμών του ποδοσφαίρου...

Την ερώτηση αυτή λοιπόν, κλήθηκε να την απάντησει μία γυναίκα στο Chaser, έχοντας τις παρακάτω επιλογές: Γκολ, έμμεσο χτύπημα, κόρνερ. Οι περισσότεροι θα απαντούσαν γκολ, όμως θα έκαναν λάθος.

Ευτυχώς, το λάθος αυτό δεν το έκανε η κοπέλα στο τηλεπαιχνίδι, η οποία έστω και στην τύχη, απάντησε σωστά, λέγοντας κόρνερ. Ναι, κόρνερ θα δείξει ο διαιτητής σε μία τέτοια περίπτωση, με τον παρουσιαστή να μένει σοκαρισμένος όπως μπορείτε να δείτε και στο video.

This has to be the most confusing question in British gaming show history pic.twitter.com/dgAE5Pq19D