Συμφώνησε με τον Λουκάο ο ΟΦΗ, έρχεται απόψε στο Ηράκλειο (vid)

Ο ΟΦΗ έφτασε σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Λουκάο, με τον παίκτη να έρχεται απόψε στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ τα βρήκε σε όλα με τον Λουκάο, που έμεινε ελεύθερος την 1η του Γενάρη από την Γκουαρανί και αναμένεται να φτάσει απόψε στο Ηράκλειο, ώστε να περάσει την Παρασκευή (09/02) από εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κρητικούς.

Οι Κρητικοί είχαν καταλήξει σε τρεις περιπτώσεις για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνάς τους, με εκείνη του Λουκάο να είναι αυτή που τελικά επικράτησε. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, είχε μείνει ελεύθερος από την Γκουαρανί στις αρχές του Γενάρη.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 50 συμμετοχές με την βραζιλιάνικη ομάδα, δίνοντας και μία ασίστ στα 4.441 λεπτά που αγωνίστηκε. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και για τις Σάο Πάολο, Εστορίλ και Γκοΐας. Έχει χριστεί διεθνής με τις Under 23, Under 20 και Under 17 της Βραζιλίας.