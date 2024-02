Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο Ελλάδας και η πορεία στο φετινό πρωτάθλημα έχει γεμίσει με προβληματισμό τους οπαδούς του ΟΦΗ, με αποτέλεσμα στον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά να κρεμάσουν έναν ιδιαίτερο πανό.

Μετά τον στόχο των play-offs του πρωταθλήματος που όσο περνούν οι αγωνιστικές γίνεται όλο και πιο ακατόρθωτος, ο ΟΦΗ έμεινε και εκτός του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τον αποκλεισμό από τον Παναιτωλικό με δύο ήττες (και συνολικό σκορ 5-2).

Οι οπαδοί των Κρητικών έχουν δείξει την απογοήτευσή του με τη φετινή πορεία και αυτό φάνηκε μέσα από ένα τρομερό πανό που κρέμασαν στο Γεντί Κουλέ για το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, το πανό γράφει: «The same Pantelaki mou, the same Panteli mou» και αντιστοιχεί στην ελληνική παροιμία «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου».