«Τα βρήκε ο Μπερνάρντ με την Ατλέτικο Μινέιρο για το καλοκαίρι και ανακοινώνεται άμεσα»

Σύμφωνα με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, ο Μπερνάρντ, του οποίου το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό λήγει το καλοκαίρι, συμφώνησε με την Ατλέτικο Μινέιρο και θα αποτελέσει παίκτη της σε μερικούς μήνες.

Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ Εβερτον Γκιμαράες υποστηρίζει πως ο Μπερνάρντ έφτασε σε συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μινέιρο και πως ο βραζιλιάνικος σύλλογος έχει ήδη ενημερώσει τον Παναθηναϊκό γι' αυτό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Βραζιλιάνου ρεπόρτερ στο X, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από το καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Μπερνάρντ με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ατλέτικο Μινέιρο μέσα στο σαββατοκύριακο.

⚠️ BERNARD É DO GALO E SERÁ ANUNCIADO BREVEMENTE



Uma fonte do @hevertonfutebol revelou que na noite da última quarta-feira (31/1) o #Atlético comunicou o Panathinaikos da Grécia que o meia-atacante Bernard já acertou com o #Galo o seu pré-contrato e que o anúncio desse acerto… pic.twitter.com/mPpXgWhP6K