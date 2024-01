«Η Σέλτικ απέρριψε την πρόταση του Βόλου για τον Τζέιμς Μακ Κάρθι»

Στη Βρετανία μετέδωσαν πως ο Βόλος «έψαξε» το ενδεχόμενο μίας «μεγάλης» μεταγραφής, με την απόκτηση του Τζέιμς Μακ Κάρθι από τη Σέλτικ.

Μία «ηχηρή» μεταγραφική κίνηση φαίνεται πως «έψαξε» ο Βόλος, λίγο πριν εκπνεύσει η τρέχουσα χειμερινή μεταγραφική.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μετέδωσαν στη Βρετανία από το Πανθεσσαλικό χτύπησαν την πόρτα της Σέλτικ για τον δανεισμό του Τζέιμς Μακ Κάρθι, όμως οι Κέλτες δεν αποδέχθηκαν την πρότασή του.

Πρόκειται για τον 33χρονο κεντρικό χαφ, 43 φορές διεθνή με την Εθνική Ιρλανδίας, που παλαιότερα έπαιξε μεταξύ άλλων για μία εξαετία (2013-2019) στην Εβερτον και ο οποίος έχει στο παλμαρέ του ένα πρωτάθλημα Σκωτίας αλλά και ένα Κύπελλο Αγγλίας με την Γουίγκαν.

Celtic have rejected an offer from Greek side Volos FC for James McCarthy ❌ pic.twitter.com/bJA6mSzCHO