Ο Κ. Νικολακόπουλος πάει μέσα από το blog του στο Gazzetta κόντρα στη μεταγραφολογία και γράφει για τα ταλέντα του Ολυμπιακού.

Είδα τα δύο τελευταία (αμφότερα εκτός έδρας) παιχνίδια του Ολυμπιακού Β, την ήττα 0-1 από τον Ιωνικό και τη νίκη 3-1 επί του Παναθηναϊκού, στις μεταδόσεις του Action 24 .

Για να πω την αλήθεια μου, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η ομάδα του Ιμπαγάσα. Όλη πίσω από την μπάλα, σφιχτή στην άμυνα και μπροστά να βασίζεται κατά βάση στις ποιοτικές στιγμές του Μπάμπη Κωστούλα και τα ξεπετάγματα του Αλγκασίμ Μπα. Ίσως αυτό το -10 με το οποίο ξεκίνησε η Β ομάδα το πρωτάθλημα της Super League 2 να έχει οδηγήσει σε λίγο παραπάνω βαθμοθηρία, δεν ξέρω…

Στον Ιωνικό το δίκαιο αποτέλεσμα έπρεπε να είναι μία ισοπαλία 1-1, με τις ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο. Τελικά έχασαν τις ευκαιρίες τους και ο Ολυμπιακός Β έχασε στο τέλος το παιχνίδι από μία λάθος εκτίμηση του Παπαδούδη σε εκτέλεση φάουλ στο 85’…Στην Καλλιθέα, ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη ανάπτυξη, καλύτερο πρέσινγκ, αλλά ελάχιστες ευκαιρίες. Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι» ενώ έπαιζαν συνήθως πολύ πίσω, ήταν πολύ πιο επικίνδυνοι, κερδίζοντας πάντως με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, έχοντας και την τύχη με το μέρος τους.

Ο πιο ταλαντούχος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κωστούλας (που τώρα οδεύει στα 17 του!), σε ρόλο δεύτερου φορ πίσω από τον Αλγκασίμ, μόλις επέστρεψε μετά από αποχή ενάμιση μήνα από την δράση (αποφόρτιση) και στο πρώτο ματς ήταν φανερά επηρεασμένος, έχοντας μόλις μία καλή ενέργεια, τη δε μοναδική φορά που τελείωσε φάση δεν το έκανε με ωραίο τρόπο. Εναντίον του ΠΑΟ ήταν σαφώς καλύτερος, έστω κι αν έχασε πολλές μπάλες και σε αυτό το παιχνίδι. Όμως, είχε τρεις ενέργειες «κάνω τη διαφορά» (δοκάρι και δύο πάσες για γκολ) κι αυτό για τον κυνηγό μετράει πολύ. Γνώμη μου, πάντως, είναι ότι όταν έχεις έναν γκολτζή τον βάζεις σέντερ φορ κι όχι πίσω από τον σέντερ φορ…

Ο παίκτης, πάντως, που μου έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση ήταν άλλος, πολύ απλά γιατί διέκρινα σε αυτόν εντυπωσιακή βελτίωση. Κι αναφέρομαι στον στόπερ Κουτσίδη. Ένα 19χρονο παιδί, πολύ ψηλό, δυνατό, με όλα τα στοιχεία να εξελιχθεί σε κεντρικό αμυντικό επιπέδου. Ψύχραιμος με την μπάλα, πιεστικός στα μαρκαρίσματα, με κρίσιμες επεμβάσεις, με τάκλιν, δυνατός στον αέρα (αμυντικά κι επιθετικά), αλλά και βελτιωμένος στις πάσες του με το αριστερό πόδι, ενώ είναι δεξιοπόδαρος.

Στον Ολυμπιακό πρέπει να ποντάρουν πάνω του! Να τον προσέξουν, να τον αναδείξουν. Δεν βρίσκεις εύκολα στόπερ να έχουν όλο το πακέτο, από πλευράς προδιαγραφών. Τον βοηθάει σίγουρα δίπλα του και η παρουσία του πιο έμπειρου (23 πλέον) Μπαγκαλιάνη, νομίζω πια έτοιμου για να πάει να παίξει σε πολλές ομάδες της Α΄ Εθνικής. Παθιασμένος και με διάθεση να κάνει πολλά πράγματα κι όχι απλά να κόβει πίσω.

Ταλέντο σίγουρα είναι κι ο Μουζακίτης, σε ρόλο κεντρικού χαφ, νομίζω περισσότερο 8άρι. Πραγματικά ωραίο αριστερό πόδι για πάσες, αλλά και καλές ενέργειες και δουλειά ανασταλτική, στην οποία πρέπει πάντως να βελτιωθεί κι άλλο. Μιλάμε για 17χρονο (!), ε; Ο έτερος κεντρικός χαφ,, ο Σγουρός, έχει καλές εκλάμψεις, αλλά χρειάζεται διάρκεια μέσα στο παιχνίδι.

Μου άρεσε, και στα δύο παιχνίδια, αλλά ιδιαίτερα με τον Ιωνικό, κι ένας παίκτης τον οποίο ελάχιστα ήξερα, ο Αργυρίου (20 στα 21), ένας εξτρέμ, που τον έκαναν μπακ και μάλλον καλά έκαναν! Καλός κι αμυντικά κι επικίνδυνος κι επιθετικά, με σέντρες και μπαλιές. Λίγο να φτιάξει κάποια πράγματα (π.χ. πώς βγαίνουν στην πλάτη του) και μου φαίνεται ότι έχει περιθώρια να διακριθεί.

Τίμια εικόνα από τον έτερο ακραίο μπακ, τον Κεραμίδα, που μόλις τώρα άρχισε να παίρνει ευκαιρίες και ξεψαρώνοντας «δείχνει».

Από τον δραστήριο και μαχητικό Αλγκασίμ περίμενα περισσότερα. Κέρδισε ένα πέναλτι από πολύ κακή αντίδραση του αμυνόμενου του ΠΑΟ (κι ευστόχησε ο ίδιος), όμως τρεις φορές που βρέθηκε στα δύο παιχνίδια φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ, ποτέ δεν τέλειωσε φάση καλά. Κι όταν ο επιθετικός δεν έχει καλές τελικές…

Ο Μαρίνος ήταν καλύτερος και πιο κινητικός στο πρώτο από το δεύτερο παιχνίδι, ενώ απογοήτευση, μεγάλη, ήταν ο Κεϊτά, παίκτης από την Ακαδημία της Ρεάλ! Είναι ζήτημα αν στα δύο παιχνίδια έκανε δύο-τρεις καλές κινήσεις.

Άσχετο: Εύλογες οι εικασίες ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι η επόμενη ομάδα του Βλαχοδήμου, με το δεδομένο ότι πρώτον έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα της Νότιγχαμ και δεύτερον ότι η Φόρεστ ψάχνει και για άλλον γκολκίπερ. Ο ίδιος ο Βλαχοδήμος, πάντως, είναι κάθετος ότι δεν γυρίζει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ούτε για τον Ολυμπιακό. Το να συζητάμε να έρθει…τώρα, είναι ανέκδοτο, αφού έχει παίξει μέσα στη σεζόν σε δυο ομάδες (και στην Μπενφίκα).

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μην κάνουμε το λάθος και υποτιμάμε το ενδιαφέρον της Μπόχουμ για τον Μασούρα. Πρώτον, διότι είναι σοβαρό. Και δεύτερον, γιατί είναι Μπουντεσλίγκα! Πόσοι Έλληνες παίκτες δεν θα ήθελαν να παίξουν στην Μπουντεσλίγκα, έστω σε μία μικρομεσαία ομάδα; Με όχι απλά εξασφαλισμένα λεφτά, αλλά και ήρεμο περιβάλλον. Εδώ ο Μπουχαλάκης κι ο Ανδρούτσος κι ο Σάλιακας πήγαν…τρέχοντας και παίζουν στη Β΄Γερμανίας!

Δεν το ξέρω, αλλά δεν θα απορήσω καθόλου αν ο Μασούρας το σκέφτεται πολύ σοβαρά για την περίπτωση της Μπόχουμ, που φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει και φέτος την παραμονή της (είναι εννιά πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη). Μην ξεχνάμε ότι το να πας να παίξεις στην Ευρώπη είναι κι ένα δέλεαρ. Ο δε Μασούρας στα 30 του δύσκολα θα έχει άλλη ευκαιρία.

Και για το τέλος ένα για τη δήλωση του προπονητή της Λούτον για τον Νέλσον Άμπι, που απέρριψε την ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ για χάρη του Ολυμπιακού («ένιωσε ότι μία διαφορετική πρόκληση ήταν το σωστό γι΄ αυτόν…Δεν μπορείς να τους παίρνεις όλους τους παίκτες..»).

Luton boss Rob Edwards was left to rue the fact ‘you can’t win them all’ when losing out in his attempts to sign young Reading defender Nelson Abbey this week.#COYH #WATH



👉 https://t.co/PZDNwRfV3g pic.twitter.com/HobqIDZxC9