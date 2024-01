Κανένα θέμα αποχώρησης του Μάρκος Αντόνιο δεν υπάρχει για τον ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, παρά τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Φλαμένγκο.

Στη Βραζιλία, εδώ και μέρες, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Φλαμένγκο για τον Μάρκος Αντόνιο, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη Λάτσιο.

Το θέμα αναπαράχθηκε από αρκετές ιστοσελίδες, με αναφορές στον 23χρονο μέσο του «Δικεφάλου» για τον οποίο η Λάτσιο αξιώνει ένα ποσό της τάξεως των επτά εκατομμυρίων ευρώ, όση είναι και η ρήτρα στο συμβόλαιο του, προκειμένου να τον παραχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, όχι στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Τέτοιο θέμα ουδέποτε υπήρξε, παρά τα όσα γράφονται στη Βραζιλία, ούτε στον ΠΑΟΚ ανησύχησαν ότι μπορεί να «σπάσει» ο δανεισμός του.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Φλαμένγκο ενδιαφέρθηκε για τον μέσο που αγωνίζεται στον «Δικέφαλο» ως δανεικός από τη Λάτσιο, όμως δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες επίτευξης ενός τέτοιου deal.

«Πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τον Μάρκος Αντόνιο για το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού και όχι τον Ιανουάριο», ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🔴⚫️❌ Flamengo won’t go for Marcos Antonio in January as Lazio can’t break loan to PAOK. Nothing true in recent rumours.



🇧🇷 Multiple clubs want Marcos but for summer transfer window, not January.



⛔️ Thiago Alcantara and Marcos Antonio are not joining Flamengo.

Viña, done deal. pic.twitter.com/J718mI4KCX