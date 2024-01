Αν και πριν λίγες μέρες ακούστηκε έντονα για τον Ολυμπιακό, εν τέλει ο Αλ Μουσράτι φαίνεται πως είναι κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία και τη Φλαμένγκο.

Μία από τις υποθέσεις που πάλεψε ο Ολυμπιακός ήταν ο Αλ Μουσράτι, με τους Πειραιώτες να τα βρίσκουν με τον ποδοσφαιριστή αλλά όχι με την Μπράγκα, η οποία θέλησε να τον κρατήσει στο δυναμικό της.

Ωστόσο σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η Φλαμένγκο είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, έγινε ένα ραντεβού στη Λισσαβόνα μεταξύ των ανθρώπων του βραζιλιάνικου κλαμπ και του πορτογαλικού για την περίπτωση του 27χρονου χαφ.

Έπειτα από αρκετές συζητήσεις, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία μεταξύ τους για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες και οψιόν αγοράς που καλύπτει τις απαιτήσεις της Μπράγκα.

Παράλληλα τα βρήκαν και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδειξε θετικός να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την Ευρώπη σύμφωνα πάντα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

🚨 REUNIÃO POR AL-MUSRATI



Em apuração em conjunto das páginas #PaparazzoRubroNegro com os jornalistas @raflamello81 e @1maurosantanna, descobrimos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no Restaurante Arcoense, e se reuniram com o presidente do… pic.twitter.com/m24OjgbdzM