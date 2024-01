O ΠΑΟΚ πιέζει για το «ναι» της Γουλβς και το οριστικό deal με Γιόνι Κάστρο

Κρίσιμες αναμένεται να είναι οι επόμενες ώρες σ’ ότι αφορά τις εξελίξεις γύρω από τη σπουδαία μεταγραφή του Γιόνι Κάστρο στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πιέζει και να περιμένει οριστικές απαντήσεις.

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πολύ ψηλά, όπως έχουμε αναφέρει και το προηγούμενο διάστημα, το όνομα του Γιόνι Κάστρο Ότο στην προσπάθεια που κάνει ώστε να φέρει στην Τούμπα τον σπουδαίο Ισπανό μπακ της Γουλβς.

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται σε ανοικτή επαφή με τον έμπειρο 29χρονο αμυντικό των «λύκων», ωστόσο όπως έχει αναφερθεί από την πρώτη στιγμή είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς ο Γιόνι έχει συμβόλαιο για τους επόμενους 18 μήνες με τη Γουλβς και είναι ένας από τους πιο υψηλά αμειβόμενους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας.

Ο «Δικέφαλος» τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, όμως όσο δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό μπακ και τον αγγλικό σύλλογο, τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο και δεδομένο.

Το ότι ΠΑΟΚ και Γιόνι τα’ χουν βρει στα βασικά, που αφορούν το χρόνο και το οικονομικό (στην Αγγλία οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν το 1,8 εκατομμύριο), είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά ως εκεί…

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία, αυτό που μεταφέρουν και τα αγγλικά media τα οποία άρχισαν από το πρωί της Δευτέρας (22/1) να ασχολούνται με την υπόθεση, είναι πως ο ΠΑΟΚ πιέζει για να υπάρξει κάτι οριστικό μέσα στις επόμενες ώρες.

