Μια ανάσα από την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο από την Πόρτο βρίσκεται ο Ολυμπιακός! Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μια ακόμη προσπάθεια τις τελευταίες ώρες για την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού, με τις διαπραγματεύσεις με τους «δράκους» να αφήνουν αίσθημα αισιοδοξίας στους Πειραιώτες.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα το «Jonas das Transferências», η υπόθεση βρίσκεται σε καλό δρόμο, καθώς ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη πει το «ναι» και περιμένει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πόρτο. Εάν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να ολοκληρώσουν θετικά την υπόθεση, τότε ο Κάρμο θα μεταβεί στο λιμάνι με ενοίκιο και οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Την είδηση μάλιστα επιβεβαίωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με τον Ιταλό ωστόσο να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να τονίζει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από το οριστικό deal με την Πόρτο. Μάλιστα ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Κάρμο ετοιμάζεται για να «πετάξει» ώστε να περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του.

🚨⚪️🔴 Olympiacos are closing in on deal to sign David Carmo from FC Porto, almost done — documents are being prepared.



Initial loan agreed for Carmo who’s set to travel for medical tests and contract signing. pic.twitter.com/ROW83PEGJP