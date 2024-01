Τα «ερυθρόλευκα» θα φοράει από τον ερχόμενο Ιούνιο ο Τσικίνιο καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε λόγο για deal done μεταξύ του Ολυμπιακού και του ποδοσφαιριστή.

Μετά τους Φραν Ναβάρο και Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως κλείνει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στη χειμερινή μεταγραφική αγορά.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Πειραιώτες ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον Τσικίνιο της Μπενφίκα και τον έκλεισαν για το ερχόμενο καλοκαίρι όταν και θα μείνει ελεύθερος.

Συγκεκριμένα ο 29χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών και θα ενσωματωθεί στους «ερυθρολεύκους» το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής μέτρησε 16 συμμετοχές με μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ συνολικά με τον σύλλογο έχει 125 παιχνίδια με 9 γκολ και 11 ασίστ.

⚪️🔴 It’s all done and sealed between Chiquinho and Olympiacos. Agreement done on three year contract.



He’s joining the club from Benfica as free agent in June, as revealed. ⤵️🇬🇷 https://t.co/MPlUKlWYGb