Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την επιλογή του Καρβαλιάλ με τους δύο Έλληνες άσους του Ολυμπιακού κι όχι μόνο.

Λόγω της διαιτητικής αλητείας, πέρασαν στα ψιλά πολλά και διάφορα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Για παράδειγμα, η αλλαγή θέσης των Φορτούνη και Μασούρα από τον Καρβαλιάλ, που γύρισε κατά κάποιο τρόπο τους δύο παίκτες στις θέσεις που έπαιζαν χρόνια, τον πρώτο σε ρόλο 10αριού στον άξονα και τον δεύτερο σε ρόλο εξτρέμ, από εκεί που σχεδόν σε όλη τη φετινή σεζόν ο ένας έπαιζε στα πλάγια και ο άλλος δεύτερος φορ.

Έχω την αίσθηση ότι ήταν μία επιλογή του προπονητή, που εξυπηρέτησε δύο πράγματα. Ένα ότι ο Πορτογάλος κάτι ήθελε να αλλάξει μπροστά, να κάνει κάπως πιο απρόβλεπτη την ομάδα του επιθετικά, που εσχάτως ούτε σκοράρει, αλλά ούτε παράγει ευκαιρίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Δύο ότι ο προπονητής είχε την επιθυμία να προστατεύσει τα άκρα του αμυντικά, καθώς ο Φορτούνης αν εξαιρέσεις ελάχιστα παιχνίδια δεν μαρκάρει (όπως κι ο Ποντένσε) και αυτό κοστίζει πανάκριβα-εσχάτως με το γκολ της Λαμίας.

Πώς πήγε εν τέλει αυτή η εσωτερική αλλαγή που επιχείρησε ο Καρβαλιάλ; Αν κρίνουμε από την παρουσία του Μασούρα, πολύ καλά. Αν κρίνουμε από την παρουσία του Φορτούνη, έτσι κι έτσι.

Ο Μασούρας έβαλε δύο γκολ στις δύο φορές που βρέθηκε φάτσα με τον γκολκίπερ της ΑΕΚ, πλασάροντας με ψυχραιμία, το εντελώς αντίθετο με αυτό που είχε κάνει τις δύο φορές που βρέθηκε φάτσα με τον γκολκίπερ της Λαμίας. Το ότι του ακυρώθηκε το ένα γκολ επειδή ο διαιτητής είχε έρθει γι΄ αυτό που είχε έρθει, δεν μειώνει την αξία της επιτυχίας του διεθνή κυνηγού να κάνει δύο γκολ. Και ίσως θα μπορούσε κι ένα ακόμη, τρίτο, αν σούταρε καλύτερα κι όχι πάνω στον Στάνκοβιτς στην πάσα που του έκανε ο Ποντένσε στις αρχές του β΄ ημιχρόνου.

Και ξέχωρα από την παρουσία του στις τρεις αυτές φάσεις, στις οποίες βρήκε και στις τρεις εστία, γενικά ο Μασούρας είχε μία καλή παρουσία, με τα μειονεκτήματα που πάντα βγάζει στο παιχνίδι του-έτσι και τώρα έχασε κάμποσες μπάλες, είχε λάθος ενίοτε και επικίνδυνες για τον Πασχαλάκη πάσες, αλλά και σέντρες, κόπηκε εύκολα κάποιες στιγμές. Είδαμε, όμως, έναν πραγματικό μαχητή, να βγάζει φρεσκάδα, να κερδίζει κεφαλιές όπως στη φάση του πέναλτι που τροφοδότησε τον Ναβάρο, να κλέβει μπάλες, να γυρίζει πίσω να βοηθάει.

Θα ήταν ευχής έργον για τον Ολυμπιακό ο Μασούρας να βγάλει την ίδια φρεσκάδα και στη Λεωφόρο, αν και πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω πώς θα τα καταφέρει τόσο που έτρεξε προχθές. Αν ήμουν στη θέση του προπονητή, θα τον είχα δύο ημέρες μόνο για μασάζ! Αυτόν και τον Έσε!

Ο Αργεντίνος κάνει τρομερή δουλειά μέσα στο παιχνίδι, παίζοντας για δύο! Τον βλέπεις παντού, να κόβει σαν τρίτος στόπερ, να περνάει σαν έξω δεξιά, να κλέβει, να καλύπτει, να πασάρει. Ατυχώς έχει ένα έλλειμμα εξτρά ποιότητας-όταν πρέπει να κάνει την πάσα για τη φάση η, το σουτ για το γκολ, εννιά φορές στις δέκα αποτυγχάνει. Δεν ξέρω αν αυτή η αδυναμία έχει να κάνει και με την κούραση από το τρέξιμο παντού στο γήπεδο η, απλά το παιδί δεν το έχει, όμως η διαπίστωση δεν αλλάζει: προχθές είχε πάνω από πέντε προωθητικές πάσες λάθος, ενώ και τις δύο φορές που σούταρε ήταν απογοητευτικός.

Τέλος πάντων, να συνεχίσω με Μασούρα-Φορτούνη. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο λάθος, γιατί άκουσα τον Ντέμη και τον Κατσουράνη να τον χαρακτηρίζουν πολύ καλό, αλλά εγώ περίμενα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν λέω ότι ήταν τόσο κακός όσο στη Λαμία, ούτε λέω ότι δεν προσπάθησε, το αντίθετο, λέω ότι από τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού περιμένεις πολύ περισσότερα καλά πράγματα απ΄όσα έκανε με την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο για παράδειγμα στα τελειώματα φάσεων ήταν το ίδιο απογοητευτικός με τον Έσε. Κάποιες καλές προσωπικές ενέργειες του ήταν ευπρόσδεκτες, όμως όταν τελειώνει το 90λεπτο και κάνεις τον απολογισμό μπορείς να πιστώσεις στον Φόρτου μόνο μία πραγματικά κίνηση που έκανε τη διαφορά και μία μόνο επικίνδυνη εκτέλεση στημένης φάσης από τις εφτά που συνολικά είχε (στην άστοχη προβολή του Μπιανκόν).

Πραγματικό Φορτούνη, να κάνει δηλαδή τη διαφορά, είδαμε μόνο μία φορά, όχι τυχαία στο γκολ του Ολυμπιακού, όταν έβγαλε μαεστρικά, όπως ξέρει, τον Μασούρα απέναντι από τον Στάνκοβιτς. Μία φορά πέρασε σωστά την μπάλα μπροστά και η ομάδα έβαλε γκολ, σε εκείνη τη φοβερή συνεργασία Ποντένσε, Ναβάρο, Φορτούνη, Μασούρα. Μία φορά από τις τέσσερις που έπρεπε να κάνει το σωστό. Οι άλλες τρεις;…

Πρώτη ήταν στο 15’, σε μία εκπληκτική επίθεση του Ολυμπιακού, ανάλογη εκείνης του γκολ, με Ποντένσε, Φορτούνη, Ναβάρο, Φορτούνη να κρύβουν την μπάλα, αλλά την κρίσιμη στιγμή τον Φορτούνη να μην πασάρει στον ολομόναχο δεξιά του Μασούρα, να πηγαίνει μόνος του να κάνει κάτι και τελικά να τον κόβει εύκολα ο Βίντα.

Δεύτερη ήταν στο 58’, όταν επιχείρησε ένα σουτ από μακριά, που βρήκε ένα σώμα με την μπάλα να βγαίνει κόρνερ, ενώ αριστερά του ήταν ο Ποντένσε, αμαρκάριστος.

Τρίτη ήταν στο 96’ στο τελευταίο σουτ του αγώνα, αυτό ακόμη πιο μακριά και χωρίς καμία τύχη, άστοχο, ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν μόνος από αριστερά, όπως πριν ο Ποντένσε.

Συγνώμη, αλλά όταν ο Φορτούνης στις τέσσερις φορές που πρέπει να κάνει πάσα για προϋποθέσεις φάσης κάνει τη μία, για εμένα είναι μη αποδεκτό. Ειδικά δε η πρώτη περίπτωση ήταν ασυγχώρητη, γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ανοίξει αυτός το σκορ και να βλέπαμε άλλο παιχνίδι.

Άσχετο: Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σεβόμενος τον εαυτό του είπε, κατά την εβδομαδιαία παρουσία του στην εκπομπή του Action 24 «Πάμε γήπεδο», όλη την αλήθεια για την αισχρή διαιτησία στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Ιδού το σχετικό βίντεο με τις κρίσεις του για τις πλέον επίμαχες φάσεις.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε ένα παιχνίδι που όλη η ομάδα ήταν κακή, στη Λαμία, ο Ποντένσε είχε βγάλει μία καλή εικόνα, υπό την έννοια ότι πήρε πρωτοβουλίες και το πάλεψε πολύ για να περάσει καλές πάσες και να σκοράρει ο ίδιος. Ατυχώς, στο ματς με την ΑΕΚ δεν είδαμε μία συνέχεια και δη προς το καλύτερο από τον Πορτογάλο.

Όταν παίζεις 83 λεπτά και υποτίθεται ότι είσαι το ένα από τα δύο μεγάλα επιθετικά όπλα της ομάδας, δεν μπορεί να κάνεις σούμα με τη συμμετοχή μόνο σε δύο στιγμές πραγματικά πολύ καλής ανάπτυξης του Ολυμπιακού, στο γκολ και στη φάση που ανέλυσα πιο πάνω στο 15’, συν δύο πάσες από τις οποίες προέκυψαν τα σουτ των Μασούρα και Έσε στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου.

Στις σημειώσεις μου από το παιχνίδι, Ποντένσε δεν υπάρχει πουθενά αλλού, με εξαίρεση μία στιγμή γύρω στο 10’ που τον βγάζει ωραία μπροστά ο Ορτέγκα κι ο «κοντός» ενώ μπούκαρε στην περιοχή επικίνδυνα, εν τέλει δεν έκανε ούτε σουτ, ούτε πάσα-κόπηκε από την άμυνα της ΑΕΚ, όπως το βλέπαμε να γίνεται ξανά και ξανά.

Και είναι το τέταρτο ντέρμπι από την αρχή της σεζόν, στο οποίο βλέπουμε το ίδιο πράγμα: τον Ποντένσε να τον θυμόμαστε για μόλις μία ενέργεια σε ολόκληρο παιχνίδι. Στη Φιλαδέλφεια είχε την ασίστ στον Ελ Κααμπί για το 1-1, με τον ΠΑΟ είχε την ασίστ στον Μαντί για το 1-1, με τον ΠΑΟΚ είχε τη χαμένη ευκαιρία στο τετ α τετ με τον Κοτάρσκι στο 0-0, τώρα με την ΑΕΚ ας πούμε την συμμετοχή στο γκολ.

Δεν μπορεί να του ασκήσεις κριτική για αδιαφορία (προχθές τον είδαμε και μία φορά να γυρίζει και να κόβει, πράγμα σπάνιο!), αλλά ο απολογισμός του στα ντέρμπι είναι πολύ φτωχός (κι ακόμη πιο φτωχός στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με Φράιμπουργκ και Γουέστ Χαμ).

Και για το τέλος ένα

Really shocking not to give a penalty to Olympiakos.



It doesn't matter what team you support, this referee has been terrible.



Studs up challenges against AEK and no yellows, 1 disallowed goal and no pen for Olympiakos when it should have stood...