Πρόκειται πλέον για κοινωνική πρόκληση! Η κυβέρνηση έχει χρέος να καθαρίσει την βρομιά στο ποδόσφαιρο

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta κάποια πράγματα με αφορμή και το χθεσινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Για άλλη μία φορά κατά τη φετινή σεζόν είδαμε τον Ολυμπιακό να ξεκινάει ένα σημαντικό παιχνίδι του δεχόμενος πρώτος γκολ, να πηγαίνει στο ημίχρονο ηττημένος και να τρέχει στο β΄ ημίχρονο να ισοφαρίσει. Η ίδια πονεμένη ιστορία των δύο αγώνων με την Φράιμπουργκ, της ρεβάνς με την Γκενκ, των ντέρμπι με ΠΑΟ και ΠΑΟΚ, ακόμη και του αγώνα του τις προάλλες στη Λαμία.

Η ιστορία έγινε ακόμη πιο πονεμένη, από το σκοράρισμα της ΑΕΚ δύο φορές μέσα σε ελάχιστα λεπτά από εκτελέσεις κόρνερ. Όπως ακριβώς, με στημένες φάσεις, είχαν βάλει οι Γερμανοί γκολ στον Ολυμπιακό και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια. Αλλά κι ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη κλπ, κλπ. Μία άμυνα ζώνης στα κόρνερ, με τον πιο καλό παίκτη της ΑΕΚ στο ψηλό παιχνίδι, τον Λιβάι, να παίρνει φόρα και να ορμάει, αμαρκάριστος (!), από το πέναλτι προς τη μικρή περιοχή. Για όσους δεν το πρόσεξαν, πριν από τα δύο γκολ, από άλλα δύο κόρνερ, είχαν χάσει ευκαιρίες ο Πινέδα κι ο Βίντα. Το καμπανάκι βαρούσε, όμως ουδείς το άκουγε, από τους παίκτες και τον προπονητή.

Το διαφορετικό χθες σε σχέση με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που επίσης είχε προηγηθεί 0-2 (εκείνος στις αρχές του β΄ ημιχρόνου) μέσα στον Πειραιά, είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση. Και την έβγαλε αμέσως κιόλας με το που έγινε το 0-2, καθώς μέσα σε ένα τετράλεπτο είχε μειώσει το σκορ, με την ωραιότερη επίθεση ολόκληρου του ντέρμπι, καθώς οι Ποντένσε, Ναβάρο, Φορτούνης έκρυψαν την μπάλα κι ο Μασούρας πλάσαρε όπως έπρεπε στο τετ α τετ.

Αυτό το γκολ, τη δεδομένη χρονική συγκυρία, όχι απλά ξανάβαλε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, αλλά του έδωσε κουράγια για να τα δώσει όλα στο β΄ημίχρονο-όπως και το έκανε. Μπορεί να μην έγινε τόσο κατάθεση ποιότητας, όσο κατάθεση ψυχής, όμως οι «ερυθρόλευκοι» κυνήγησαν με πείσμα την ισοφάριση κι όχι απλά την πέτυχαν στο 68’ ξανά με τον (κορυφαίο χθες παίκτη τους) Μασούρα από την ασίστ του Μαντί, αλλά όπως φάνηκε και στο πεντακάθαρο πέναλτι που κέρδισε σχεδόν «καπάκι» (στο 71΄) ο Φραν Ναβάρο από την πάσα-κεφαλιά (πάλι) του Μασούρα, θα μπορούσαν ακόμη και μία ιστορική, έως κι επική ανατροπή από 0-2 σε 3-2.

Στον Ολυμπιακό στέρησε αυτό το οποίο άξιζε, εκείνος που όλοι είδαμε, ένας διαιτητής της πλάκας από την Σλοβακία, που προφανέστατα αποτέλεσε ιδανική επιλογή για όσους τον έφεραν εδώ και που ακόμη προφανέστερα δεν έχουν τσίπα γι΄ αυτό που έκαναν εις βάρος του ποδοσφαίρου. Με το 2-2 στο 68’, ο Ολυμπιακός θα είχε όλη την ψυχολογία με το μέρος του για να κυνηγήσει και το 3-2. Ασφαλώς θα μπορούσε και η ΑΕΚ να κυνηγήσει το 2-3. Μόνο που μία διαιτητική αθλιότητα, για την οποία ασφαλώς και υπάρχουν υπεύθυνοι, και είναι όσοι την έφεραν εδώ, απέτρεψε τον Ολυμπιακό όχι να ψάξει το 3-2, αλλά έστω να σώσει το 2-2.

Παρότι ο Καρβαλιάλ έχει την ατυχία να είναι στα όρια του ντεφορμαρίσματος οι δύο καλύτεροι φέτος παίκτες του Ολυμπιακού (Φορτούνης, Ρόντινεϊ) και να μην μπορεί να κάνει τη διαφορά η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού (Ποντένσε), είδαμε τουλάχιστον έναν Ολυμπιακό μαχητή, με όσες εν γένει αδυναμίες έχει ως ομάδα και που δυστυχώς ακόμη δεν τις έχει λύσει μεταγραφικά παρά την παρουσία νέου αθλητικού διευθυντή.

Κάπως έτσι στόπερ ήταν ο Μπιανκόν. Και δεν στέκομαι απλά στο εξόφθαλμο ότι τον έβαλε στα δίχτυα ο Λιβάι στο 0-1, με τον ίδιο τον Γάλλο να στέλνει την μπάλα στον Τσούμπερ για το 0-2 αφού απέτυχε ξανά να διώξει με κεφαλιά. Στέκομαι περισσότερο στο ότι το παιδί αυτό προφανώς έχει άλυτο θέμα συγκέντρωσης, αφού σε κάθε, μα σε κάθε παιχνίδι, κάνει πάσα σε αντίπαλο ευρισκόμενος έξω από την περιοχή του Πασχαλάκη!!! Χθες το έκανε μία, την γλίτωσε, αλλά όταν πούλησε και δεύτερη φορά την μπάλα, προέκυψε το κόρνερ για το 0-2. Και για στόπερ δεν υπάρχει χειρότερο από το να έχει άλυτο θέμα συγκέντρωσης.

Ο Ολυμπιακός έπρεπε το αργότερο στις 28 Δεκέμβρη, με το που γύρισε η ομάδα από την άδεια των Χριστουγέννων, να είχε φέρει έναν αξιόπιστο και ει δυνατόν ηγετικό στόπερ. Τώρα, ήδη έχει απώλεια πέντε βαθμών στα δύο πρώτα ματς πρωταθλήματος στη νέα χρονιά και θα παίξει και την Τετάρτη στη Λεωφόρο για το Κύπελλο χωρίς αμυντική ενίσχυση. Η ανάγκη να έρθει ένας αξιόπιστος κεντρικός αμυντικός είναι τεράστια-εδώ πραγματικά της λείπει της ομάδας αυτό το τρίμηνο ο Φρέιρε!

Αφού δε, έχει ήδη καθυστερήσει ο Ολυμπιακός να φέρει στόπερ, ας φέρει τουλάχιστον τώρα κάποιον αξιόπιστο-και όχι τραυματία. Και δεν είναι υποχρεωτικό να δοθούν εκατομμύρια, εύστοχη επιλογή χρειάζεται. Εκατομμύρια δόθηκαν και για τον Ορτέγκα και ο παίκτης αυτός δεν ξέρει να μαρκάρει μέσα στην περιοχή της ομάδας του, δεν ξέρει να σεντράρει στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας και αντιθέτως κάνει τόσα λάθη που αμφιβάλλω αν θα τα έκανε ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Β, είτε ο Αποστολόπουλος, είτε ο Καράκουτης.

Αυτό το πράγμα που γίνεται σε κάθε σπουδαίο παιχνίδι με τον Ορτέγκα, να είναι πληγή σε κάθε α΄ ημίχρονο και μετά κάπως να συνέρχεται στο β΄, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Το παιδί χθες είχε την μπάλα στα πόδια του και την έβγαζε κόρνερ! Μία, δύο, τρεις ήρθε από κόρνερ το 0-1. Και στο 0-2 το μόνο που έκανε ήταν να κοιτάζει τον σκόρερ όπως τον κοιτούσα εγώ από τον καναπέ του σπιτιού μου-μα ούτε ίχνος μαρκαρίσματος. Στο άλλο ντέρμπι, με τον ΠΑΟ, και είχε κάνει το φάουλ από το οποίο ήρθε το γκολ και τότε κοιτούσε αντί να μαρκάρει τον σκόρερ Βαγιαννίδη.

Δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτες, ο Μπιανκόν κι ο Ορτέγκα, λέω ότι σίγουρα δεν είναι αξιόπιστοι. Και η ομάδα έχει πρωτίστως ανάγκη από αξιοπιστία.

Τέλος πάντων, αυτά είναι τα λάθη του Ολυμπιακού, τα οποία ασφαλώς και θα πληρώνει και θα πληρώσει όσο δεν τα διορθώνει έγκαιρα και επαρκώς. Με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχει, όμως, μία ομάδα, δεν σημαίνει ότι πρέπει υφίσταται «χειρουργεία».

Πλέον, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με το ποδόσφαιρο πρόκειται για κοινωνική πρόκληση, δεν είναι απλά μία αδικία. Και στις κοινωνικές προκλήσεις δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα μία κυβέρνηση. Έχει χρέος να παρέμβει και να καθαρίσει το χώρο από την βρομιά. Να θυμίσω ότι η αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση το είχε κάνει, είχε πάρει το νυστέρι, όταν υπήρξαν υπαινιγμοί εναντίον των τότε αθλητικών αρχών.

Εδώ και κάποια χρόνια υπάρχει μία ομάδα, η δημοφιλέστερη και πιο επιτυχημένη στη χώρα, την οποία περνάνε από «χειρουργεία» χωρίς αναισθητικό. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με την ΑΕΚ ξανά και ξανά μέσα στο Καραϊσκάκη και μέσα στη Φιλαδέλφεια, ακόμη και με αντιπάλους όπως ο Βόλος. Και είναι σαφές ότι το όλο αυτό σκηνικό, δημιουργεί ένα πολύ βαρύ κλίμα σε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του μεγαλύτερου συλλόγου, που δυσφορούν, στενοχωριούνται, εξοργίζονται, χαλιούνται.

Πρέπει να αποκατασταθεί η έννομη τάξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και επειδή φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από το ίδιο το ποδόσφαιρο, οφείλει η κυβέρνηση να ενσκύψει στο πρόβλημα και να το επιλύσει, χωρίς να κάνει χάρη σε κανέναν Ολυμπιακό παρά μόνο στο ίδιο το ποδόσφαιρο, που αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό.

Παρεμπιπτόντως, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε καλέσει την άνοιξη τον πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ και του είχε ζητήσει να συμβάλλει ώστε στα πλέι οφς να έρχονταν καλοί διαιτητές από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θεωρεί ότι ένας τέτοιος ήταν ο χθεσινός αστείος Σλοβάκος;

Άσχετο: ο Ολυμπιακός έχασε χθες την τελευταία ευκαιρία του στο 79’, με την για λίγο άστοχη προβολή του Μπιανκόν στο φάουλ του Φορτούνη. Έκτοτε, έως το 97’ που σφύριξε τη λήξη ο γελοίος Σλοβάκος, όχι απλά δεν απείλησε ποτέ, αλλά έγινε έρμαιο ατελείωτων αντεπιθέσεων της ΑΕΚ κι από καθαρά θέμα τύχης δεν προέκυψε το 1-3 η, ένα σκορ που θα μας θύμιζε το 2-4 από τον ΠΑΟΚ. Όσο και να πρέπει να ρισκάρεις για να ισοφαρίσεις στο τέλος, η εικόνα ήταν τραγική.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Φραν Ναβάρο έχει παίξει ένα ημίχρονο κι ένα 90λεπτο στον Ολυμπιακό κι ακόμη δεν έχει τελειώσει φάση-αυτό καλό για σέντερ φορ δεν το λες. Η εικόνα του, όμως, χθες έβγαλε ελπίδα, ήταν μία εμφάνιση που έδωσε υποσχέσεις.

Συμμετείχε στο γκολ με έξοχο τρόπο, κέρδισε ένα πέναλτι μπουκάροντας με δύναμη, είχε πολλές καλές συνεργασίες, έσπαζε μπάλες, κυνηγούσε και πίσω. Τον ένιωθε η αντίπαλη άμυνα, βρίσκονταν ωραία με τον Ποντένσε και έδειξε ρε παιδί μου ότι μπορείς να περιμένεις πράγματα από αυτόν.

Και για το τέλος ένα

Marhefka, Hrmo, Zemko and Michel are currently refereeing Olympiacos vs AEK and apparently they have messed it up.