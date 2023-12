Σύμφωνα με τα πολωνικά ΜΜΕ, η ΑΕΚ μαζί με τις Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Γαλατάσαραϊ έχουν στη λίστα τους τον αριστερό μπακ της Γιαγκιελόνια, Μπαρτλομιέι Βντόβικ.

Στην Πολωνία είχε γραφτεί τον Νοέμβριο ότι η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου αριστερού μπακ της Γιαγκιελόνια, Μπαρτλομιέι Βντόβικ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε όλη την πλευρά μετρώντας τη φετινή σεζόν 22 συμμετοχές με τρεις ασίστ και έχοντας σημειώσει μάλιστα και εννιά γκολ.

Νέα δημοσιεύματα από την Πολωνία κάνουν λόγο ότι η ΑΕΚ διατηρεί τον 23χρονο Πολωνό αριστερό μπακ στη λίστα της μαζί με τις Γαλατάσαραϊ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Όπως τονίζουν πάντως, η Γιαγκιελόνια απαιτεί ένα σεβαστό ποσό για την παραχώρησή του και συγκεκριμένα 3 εκατ. ευρώ, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βντόβικ έχει ίδιο ατζέντη με τον Ντάμιαν Σιμάνσκι και συγκεκριμένα τον Μάριους Πιεκάρσκι, ενώ τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική Πολωνίας μπαίνοντας αλλαγή για 12 λεπτά στο φιλικό 2-0 επί της Λετονίας.

WINTER INTEREST IN WDOWIK



Jagiellonia Białystok is receiving plenty of interest in Bartłomiej Wdowik this winter.



Per 'IndexHR', Galatasaray SK, AEK Athens and Dinamo Zagreb are the 3 main clubs vying for the left-back free kick wiz.



Wdowik is currently priced at €3M.#ESA pic.twitter.com/Rym87Q4Oqx