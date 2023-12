Την περίπτωση του Μο Ντάουντα φέρνουν στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΟΦΗ τα ισπανικά ΜΜΕ, με τον ποδοσφαιριστή να είναι ως δανεικός από την Άντερλεχτ στη Τενερίφη.

Ο Πέπε Μελ ήταν... ξεκάθαρος όσον αφορά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο καθώς ζήτησε έναν εξτρέμ και έναν στόπερ για το ρόστερ λίγη ώρα μετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης (0-2).

Σύμφωνα με το «cadenaser» οι Κρητικοί συνδέονται με την περίπτωση του 25χρονου εξτρέμ, Μο Ντάουντα. Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ που έχει παραχωρηθεί για δεύτερη χρονιά ως δανεικός στην ισπανική Τενερίφη όπου μόνο φέτος έχει 11 ματς στο ενεργητικό του και συνολικά 39 αγώνες με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στον ισπανικό σύλλογο έχουν μπει σε διαδικασίες να «σπάσουν» τον δανεισμό του Γκανέζου ποδοσφαιριστή προκειμένου εκείνος να παραχωρηθεί εκ νέου ως δανεικός στον ΟΦΗ από την Άντερλεχτ με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Όσο για το who is who, ο Ντάουντα είναι παιδί των ακαδημιών του βελγικού συλλόγου και έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Φίτεσε (16 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ), στην Έσμπιεργκ (25 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ), στην Καρταχένα (38 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ) ενώ με την πρώτη ομάδα των Βέλγων έχει 30 ματς με ένα γκολ και μία ασίστ.