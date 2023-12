Το όνομα του Λέο Περέιρα παίζει δυναμικά στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες και στην Βραζιλία κάνουν αναφορά για κρούση των Πειραιωτών στη Φλαμένγκο.

Μία από τις θέσεις που θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακό ενόψει του Γενάρη είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού. Το όνομα του Λέο Περέιρα παίζει αρκετά δυναμικά τις τελευταίες μέρες και όλα δείχνουν πως υπάρχει... καπνός στην περίπτωσή του.

Στη Βραζιλία ειδικά, κάνουν συνεχώς αναφορές στην υπόθεση και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χούλιο Μιγκέλ Νέτο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει επίσημη κρούση στον 27χρονο στόπερ.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός προσφέρει περίπου 7,5 εκατ. ευρώ στη Φλαμένγκο για την απόκτησή του και στον ίδιο 4ετες συμβόλαιο με «υψηλές απολαβές» όπως τονίζει το δημοσίευμα.

Παράλληλα στέκεται στην θετική στάση που έχει ο Βραζιλιάνος αμυντικός για τη μετακίνησή του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στους «ερυθρολεύκους». Εδώ να τονίσουμε ότι η Φλαμένγκο αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 7 με 8 εκατ. ευρώ καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

