Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί θεωρεί κομβικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό και καταθέτει μία άποψη περί Μπρινιόλι!

Αντί προλόγου: Τελευταία φορά που ο Τσαγκαράκης είχε σφυρίξει τον Ολυμπιακό ήταν πριν τρία χρόνια στο Περιστέρι-και είχε τιμωρηθεί με τέσσερις μήνες ψυγείο για ένα πέναλτι χέρι που δεν έδωσε στον Ατρόμητο! Τον Τσαγκαράκη λοιπόν όρισαν για το σημερινό παιχνίδι, την στιγμή κατά την οποία το αμέσως προηγούμενο στο οποίο είχε παίξει, το Κηφισιά-ΑΕΚ (1-1), είχε «κατηγορηθεί» από την ΚΕΔ ότι δεν είχε δώσει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ (δεν υπήρχε, αλλά τέλος πάντων)…

Κομβικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού σήμερα στις Σέρρες! Γιατί θεωρώ ότι θα του γίνει πάλι «μπλόκο», όπως στον Βόλο στο 2-2 τις προάλλες, αλλά και γιατί πρόκειται ούτως η, άλλως για πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι, όσο κάποιος δεν μπορεί να το σκεφθεί!

Ο Ολυμπιακός έβγαλε την Πέμπτη μία καλή αντίδραση στο τελευταίο του παιχνίδι στο Γιουρόπα Λιγκ, όμως σήμερα και την Πέμπτη στο Περιστέρι πρέπει να δούμε αν ήταν αντίδραση απλά «αλλαγής προπονητή» η, κάτι πιο ώριμο και συνειδητό από πλευράς τόσο ομάδας γενικότερα, όσο και παικτών ειδικότερα. Μία κούραση θα βγει σήμερα, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά ζήτησε να παίξει Δευτέρα όχι όπως στο Βόλο που πήγε κι έπαιξε Κυριακή, ενώ την Πέμπτη αγωνίζονταν στο Φράιμπουργκ (!), οπότε υπάρχει ένα 24ωρο εξτρά για ανάσες.

Με φοβίζει κατά πόσον ο Ολυμπιακός θα δώσει το βάρος που πρέπει σε αυτό τον αγώνα, υπό την έννοια ότι αντίπαλος είναι μία νεοφώτιστη ομάδα που έλειπε επί σειρά ετών από την Α΄ Εθνική, το ματς θα γίνει χωρίς κόσμο κλπ. Ξέρετε, ο Ολυμπιακός παραδοσιακά κάνει φοβερές γκέλες, παίζοντας ιδίως εκτός έδρας, με τις ομάδες που ανεβαίνουν από τη Β΄ στην Α΄ Εθνική! Το έκανε πάντα (!), το κάνει και τώρα: 0-0 στο Αγρίνιο το 2013-14, 0-1 στη Λάρισα (αλλά και 0-0 με την Κέρκυρα στο Καραϊσκάκη!) το 2016-17, 0-1 στη Rιζούπολη το 2017-18, 0-1 στον ΟΦΗ το 2018-19, 0-0 στο Βόλο το 2019-20, 1-1 στα Γιάννινα το 2020-21!!! Είναι από τη μία η υποτίμηση του αντίπαλου κι από την άλλη η ανάγκη που νιώθει ο αντίπαλος να δώσει το 101% παίζοντας με τον Ολυμπιακό.

Καθαρά αγωνιστικά, να παρατηρήσουμε ότι στο γήπεδο του ο Πανσερραϊκός, ομάδα που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ (κι έχει πρώην προπονητή του, τον Πάμπλο Γκαρσία και πρώην παίκτες του, τους Ουετραόγκο, Χατζηστραβό, Δεληγιαννίδη) έχει μόνο νίκες (και μία ισοπαλία όταν ήταν γηπεδούχος στην…Τούμπα). Μάλιστα, στις Σέρρες έχει βγάλει χαρακτήρα ως ομάδα, κερδίζοντας 2-1 τον ΟΦΗ με γκολ στο 88’ και 3-2 τον ΠΑΣ με γκολ στο 90’!

Κλειδί αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το τρίποντο είναι να μην φάει γκολ, για δύο λόγους.

Πρώτος, λόγω παράδοσης! Και οι τρεις τελευταίες νίκες του στις Σέρρες ήταν χωρίς να φάει γκολ (1-0, 1-0, 2-0)! Αντιθέτως, στα πέντε αμέσως προηγούμενα παιχνίδια του στα οποία είχε φάει γκολ από τον Πανσερραϊκό εκεί, υποχρεώθηκε σε τρεις ισοπαλίες (2-2, 1-1, 2-2) και σε δύο ήττες (1-4, 0-1)!!! Να ξέρουν οι νεότεροι ότι οι Σέρρες κάποτε ήταν μικρή…Τούμπα για τον Ολυμπιακό! Δεν κέρδιζε επί μία δεκαετία, από το Μάρτιο του 1982 έως τον Μάιο του 1992! Μάλιστα, μία φορά είχε γίνει παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στις Σέρρες, με αποτέλεσμα 6-1…

Δεύτερος, λόγω…πραγματικότητας! Ο Πανσερραϊκός φέτος έχει σκοράρει σε εννιά παιχνίδια του (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο), όντας αήττητος, με πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες! Αντίθετα, στα έξι παιχνίδια στα οποία δεν σκόραρε, έχασε και στα έξι! Λεπτομέρεια: και τα έξι ήταν εκτός έδρας-στις Σέρρες έχει πετύχει εφτά γκολ σε τρία παιχνίδια.

Τώρα, θα μου πείτε ζητάω από τον Ολυμπιακό να κρατήσει το απόγευμα το μηδέν, έχοντας φάει στα δύο τελευταία παιχνίδια του δύο γκολ στο Βόλο και δύο από την Τόπολα!!! Τα δύο πρώτα με επιπόλαια πέναλτι από Ρέτσο, Ιμπόρα και τα άλλα δύο δώρα από Ορτέγκα, Ποντένσε. Ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή τα…παιδία να σταματήσουν να παίζουν.

Άλλη μία παράμετρος: ο Πανσερραϊκός υποδέχεται για πρώτη φορά μεγάλη ομάδα σπίτι του στο φετινό πρωτάθλημα-και τους τέσσερις τους είχε παίξει εκτός έδρας στον α΄ γύρο. Αρχικά δυσκόλεψε αφάνταστα τον Ολυμπιακό (έχασε 0-2 στο Καραϊσκάκη, παίζοντας με 10 παίκτες από το 3’ και χάνοντας πέναλτι στο 0-0!) και την ΑΕΚ (πήρε 1-1 στη Φιλαδέλφεια), αλλά στη συνέχεια έφαγε πεντάρες κι από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ως μία γενική εικόνα της φετινής ομάδας των Σερρών είναι ότι πάρα πολλά παιχνίδια της κρίνονται από το 90ο λεπτό και μετά! Μνημόνευσα τα δύο που κέρδισε, αλλά υπάρχουν και τρία που έχασε νίκες (με Παναιτωλικό στην Τούμπα 1-1 και εκτός έδρας σε Κηφισιά 4-4, Ατρόμητο 1-1) κι άλλο ένα που έχασε μία ισοπαλία (εκτός έδρας 0-1 από Άρη), δεχόμενος γκολ στο τέλος!!! Ακόμη κι από την ΑΕΚ ισοφαρίστηκε στο 78’, όπως στο 78’ έχασε και στη Τρίπολη από τον Αστέρα!

Κάποια πράγματα κι από πλευράς Ολυμπιακού:

Ένα, όταν παίζει καλά στην Ευρώπη την Πέμπτη, πάει καλά και αμέσως μετά στο πρωτάθλημα! Βλέπε 2-0 στον ΟΦΗ μετά το 2-1 επί της Γουέστ Χαμ, 2-0 στην Τρίπολη μετά το 0-1 από τη Γουέστ Χαμ, 4-0 την Κηφισιά μετά το 2-3 από την Φράιμπουργκ, 4-0 τη Λαμία μετά το 3-0 στην Τσουκάριτσκι, 4-0 τον Ατρόμητο μετά το 3-1 με την Τσουκάριτσκι πάλι, 2-0 τον Πανσερραϊκό μετά το 1-1 στην Γκενκ και την πρόκριση. Αντίθετα, 2-2 στο Βόλο μετά το 0-5 από την Φράιμπουργκ και 1-1 με τον ΠΑΟ και διακοπή μετά το 2-2 στην Τόπολα…

Δύο, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν εξτρά κίνητρο για νίκη σήμερα, καθώς έτσι θα…ενισχύσουν τη θέση τους στη συζήτηση με τον προπονητή για να πάρουν το ρεπό που τους είχε υποσχεθεί ο Μαρτίνεθ (22 με 28 του μήνα), ενώ ο Καρβαλιάλ ήθελε να το κόψει κατά μία ημέρα (22 με 27 του μήνα)!

Όλα παίζουν το ρόλο τους.

Άσχετο: Τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα χωρίς τον Ρέτσο, τον καλύτερο του αμυντικό. Στα δύο προηγούμενα, πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κερδίσει με τριάρες, 3-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας και 3-1 τον Παναιτωλικό εντός έδρας. Για να δούμε σήμερα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ψιθυρίζουν-υποψιάζονται όλοι μετά τις γκάφες του Μπρινιόλι τον τελευταίο καιρό ότι ο Ιταλός έχει κλείσει στον Ολυμπιακό (λιγότεροι βλέπουν ΑΕΚ), σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει ανανεώσει με τον Παναθηναϊκό.

Αυτό που εγώ βλέπω είναι έναν μπερδεμένο γκολκίπερ, που έχει χάσει την ηρεμία του η, και τη ρέντα του, ποιος ξέρει, και αυτό του βγαίνει το γήπεδο με ακατανόητες επιλογές. Από την άλλη, θεωρώ κουτό να σκεφτόμαστε καφενειακά, ότι δηλαδή και καλά τα κάνει επίτηδες! Και να του…ζητούσε, άλλωστε, κάποιος, αποκλείεται να έκανε τέτοια κραχτά λάθη! Αν ήταν εξάλλου έτσι, γιατί χθες στο 0-0 έβγαλε μία πολύ δύσκολη επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Γκονζάλες, που νίκησε στη μονομαχία τον Κότσιρα;…

Ρεαλιστικά, μεγαλύτερες ευθύνες για την χθεσινή ήττα του ΠΑΟ έχει ο 34χρονος κόφτης, ο Πέρεθ, που στο μεν δεύτερο γκολ πήγε πολύ καθυστερημένα στη φάση και δεν απέτρεψε στον αντίπαλο δίμετρο αργό στόπερ Ασεβέδο να βγάλει σέντρα μέσα από την περιοχή (!) στον σκόρερ Βέργο (που νίκησε κατά κράτος τον Γεβντάι), στο δε τρίτο γκολ έκανε σπριντ κανονικού παλαίμαχου προ του Ρομπάιγ.

Είναι προφανές ότι υπάρχει μία κατάσταση με τους γκολκίπερ που δεν ευνοεί τον Παναθηναϊκό, ίσως και με αυτό παίζει δύο ματς ο ένας και ένα ο άλλος κ.ο.κ. Διότι, τον Παναθηναϊκό με τη Μακάμπι, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι, τον κρέμασε ο έτερος γκολκίπερ, ο Λοντίγκιν, με έξοδο…Μεσολλογίου.

Παρεμπιπτόντως, όπως έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο, δεν μου αρέσει ο Μπρινιόλι, από πλευράς στιλ-όχι ότι δεν είναι φυσικά καλός τερματοφύλακας. Προτιμώ γκολκίπερ τύπου Πασχαλάκη.

Και για το τέλος ένα

⚽🥇 Rodinei foi o lateral com melhor pontuação Sofascore em toda fase de grupos da Liga Europa. O Olympiakos não conseguiu a classificação aos playoffs, mas o jogador foi destaque absoluto na competição. Com a terceira colocação do grupo, o atleta e o clube grego irão disputar a… pic.twitter.com/2bvK1Zi1Zo