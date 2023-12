Καρβαλιάλ για την υποψηφιότητα του Φορτούνη στην UEFA: «Έκανα retweet και αυτό τα απαντάει όλα»

Ο κόουτς Καρβαλιάλ στάθηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό, τον Ομάρ Ρίτσαρντς και ενώ ρωτήθηκε για τον Φορτούνη και την υποψηφιότητά του στην UEFA.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ ανέλυσε τις σκέψεις του για το δευτεριάτικο ματς στις Σέρρες (Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός). Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού μιλώντας στη NOVA επισήμανε μεταξύ άλλων:

Το εάν είδαμε με τη Μπάτσκα Τόπολα δικές του... πινελιές: Είδαμε... πινελίτσες. Θέλουμε μία ομάδα ανταγωνιστική και με εξέλιξη. Υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν καλά αλλά και πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε.

Τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό και τον χρόνο για προετοιμασία: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Με όλο τον σεβασμό στον Πανσερραϊκό ο στόχος είναι να νικήσουμε.

Τον Ομάρ Ρίτσαρντς: Είναι η ίδια η αντιμετώπιση όλων των παικτών. Όποιος αποδεικνύει πώς μπορεί να μετέχει και να βοηθήσει θα παίζει.

Chytil, Fortounis, Birmančević & Gonçalo Inácio all led their teams to impressive wins



Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? @hankookreifen || #UELPOTW

UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2023

Το ότι είναι υποψήφιος ο Φορτούνης για παίκτης της εβδομάδας στην UEFA ως προς το Europa League: Ήδη έχω κάνει ένα retweet για αυτό και αυτό σε σχέση με την ερώτησή σας τα απαντάει όλα.