Καρβαλιάλ, «ένας προπονητής, που ενσαρκώνει τέλεια το νέο και φιλόδοδοξο ποδοσφαιρικό παράδειγμα»

Επειδή έχει, μεγάλο, ενδιαφέρον αναδημοσιεύω σήμερα ένα χθεσινό άρθρο της ισπανικής εφημερίδας Sport της Βαρκελώνης, με αφορμή τη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρβαλιάλ. Αυτό επέλεξα, το άρθρο από την Ισπανία, πρώτον γιατί εκεί δούλεψε την περασμένη σεζόν ο Πορτογάλος και δεύτερον γιατί δεν ήθελα να επικαλεστώ άρθρα του πορτογαλικού Τύπου, που ίσως κάποιοι δεν τα βρουν και αντικειμενικά.

Τι έγραψε λοιπόν η ισπανική εφημερίδα χθες, μεταξύ άλλων:

«Ο Πορτογάλος Κάρλος Καρβαλιάλ έγινε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, του ελληνικού συλλόγου με τα περισσότερα τρόπαια στα ντουλάπια του: 47 πρωταθλήματα, 28 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ, μεταξύ άλλων.

Ο Καρβαλιάλ ξεχώρισε την προηγούμενη σεζόν, πρώτη του στο ισπανικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας τον στόχο της παραμονής της Θέλτα στην Α΄κατηγορία, την χρονιά των εκατοστών γενεθλίων του συλλόγου του Βίγκο.

Ανέλαβε την ομάδα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία το Νοέμβριο και της έδωσε χαρακτήρα, με σημαντική βελτίωση στην άμυνα (μειώνοντας τα γκολ που δέχθηκε ανά αγωνιστική σε λιγότερο από μισό) και έκανε πορεία πρόκρισης στην Ευρώπη στις 12 πρώτες αγωνιστικές, με μόνο την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα να έχει περισσότερους βαθμούς σε αυτό το διάστημα. Μία Μπαρτσελόνα, την οποία κέρδισε τελευταία αγωνιστική, εξασφαλίζοντας την παραμονή της.

Επιπλέον, όπως είχε κάνει και στην Μπράγκα την αμέσως προηγούμενη διετία (στην οποία έδωσε ντεμπούτο σε 17 νεαρούς παίκτες), είχε και πάλι ένα από τα δυνατά του σημεία τη δέσμευση του σε ταλαντούχους παίκτες, επανεκτιμώντας νεαρά παιδιά όπως ο Γκάμπι Βέιγκα, η μεταγραφή του οποίου άφησε μεγάλα οικονομικά οφέλη στον ισπανικό σύλλογο.

O Καρβαλιάλ κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα του και θα προπονήσει έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους στην Ευρώπη, αφού καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο σεβαστούς και εξαίρετους προπονητές στη χώρα του χάρη στη δέσμευση του για καλό ποδόσφαιρο. Απόδειξη οι δύο επιτυχημένες σεζόν του στην Μπράγκα, με την 4η θέση στο πρωτάθλημα, την κατάκτηση του Κυπέλλου, την παρουσία ως φιναλίστ στο Λιγκ Καπ και στο Σούπερ Καπ, οδηγώντας την και στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, όπου ήταν μία από τις αποκαλύψεις της διοργάνωσης, καθότι τεχνικός ηγέτης της νεότερης σε ηλικία ομάδας και της ομάδας που έκανε τις περισσότερες επιθέσεις ανά παιχνίδι.

Όλα αυτά τα επιτεύγματα έχουν εδραιώσει τον Κάρλος Καρβαλιάλ ως έναν από τους προπονητές της εποχής, λόγω του ιδιαίτερου στιλ και της αξίας του. Ακόμη και η εφημερίδα L’ Equipe έγραψε γι΄ αυτόν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Μπράγκα ότι είναι ένας προπονητής που ενσαρκώνει τέλεια το νέο και φιλόδοξο ποδοσφαιρικό παράδειγμα».

Άσχετο: Για τον απερχόμενο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μαρτίνεθ, ήδη ακούγεται στην Ισπανία ότι μπορεί να είναι ο επόμενος για τον πάγκο της Σεβίλλης, εάν αποφασιστεί η απόλυση του Ουρουγουανού Ντιέγκο Αλόνσο και με μόλις δύο βαθμούς στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του Τσάμπιονς Λιγκ.

Μπορώ ναν καταγράψω σήμερα ποιο ήταν το δεύτερο πρότζεκτ που είχε ο Ολυμπιακός για τον πάγκο του-πρώτο φυσικά του Καρβαλιάλ. Ήταν ο 45χρονος Αργεντίνος Ντιέγκο Μαρτίνες της Χουρακάν (πρώην της Τίγκρες), με τον οποίο υπήρξε επαφή από τον περασμένο Μάιο. Κι όχι, δεν είναι ότι δεν προχώρησε λόγω…συνωνυμίας με τον Ισπανό μέχρι προχθές προπονητή της ομάδας!

Ο Ολυμπιακός είχε κατ΄ αρχάς να αποφασίσει σε ποιο πρότζεκτ θα πήγαινε. Σε πρότζεκτ έμπειρου προπονητή τύπου Καρβαλιάλ η, σε πρότζεκτ ενός πιο νέου προπονητή, τύπου Μαρτίνες; Η απάντηση έκλινε προς το πρώτο πρότζεκτ. Πρώτον, γιατί οι μεν πιο νέοι προπονητές που εσχάτως ήρθαν στο Ρέντη δεν μακροημέρευσαν (βλέπε Κορμπεράν και Μαρτίνεθ) και δεύτερον γιατί κρίθηκε ότι στην κατάσταση που είναι τώρα η ομάδα χρειάζεται έναν προπονητή μπαρουτοκαπνισμένο, όπως έδειξε και η περσινή εμπειρία με τον Μίτσελ, που ανέλαβε την ομάδα πολύ πίσω και την έφτασε στο -3 από ΠΑΟ κι ΑΕΚ (και θα ήταν στο -1, αν δεν γίνονταν η γκέλα με τον Άρη).

Παράλληλα, όμως, υπήρχε κι ένα δεύτερο ζήτημα: ο Μαρτίνες είχε υποχρεώσεις με την Χουρακάν, την οποία οδήγησε, προς γενική έκπληξη, στην πρώτη θέση του ενός εκ των δύο ομίλων του πρωταθλήματος Αργεντινής, μπροστά από την Ρίβερ Πλέιτ. Με την Χουρακάν να προχωράει στα μπαράζ για τον τίτλο, παίζοντας την Κυριακή με την Πλατένσε και όντας μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά. Υπήρχε δηλαδή η προοπτική να παίξει και ημιτελικά στις 9 του μήνα και τελικό στις 16 του μήνα.

Η Χουρακάν τελικά ισοφαρίστηκε στο 90’ (1-1) κι αποκλείστηκε στα πέναλτι, αλλά ούτως η, άλλως ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να περιμένει τον Μαρτίνες, αφού ήθελε προπονητή εδώ και τώρα. Με τον Μαρτίνες μάλιστα να θεωρείται ένας από τους τρεις υποψήφιους για να αναλάβει την Μπόκα Τζούνιορς, που ψάχνει άμεσα για νέο προπονητή. Ο δε Καρβαλιάλ είχε κι αυτός πρόταση, από την Βραζιλία (Μποταφόγκο;), αλλά έδινε ξεκάθαρα προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Έτσι, για δύο διαφορετικούς λόγους, προτιμήθηκε το πρότζεκτ του πιο έμπειρου Καρβαλιάλ, παρά του πιο άπειρου Μαρτίνες.

