Ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός που έχει θητεύσει ποδοσφαιρικά στη χώρα του, το Βέλγιο αλλά και στην Αγγλία είναι ο πιο ακριβός αμυντικός του υπάρχοντος δυναμικού των Πειραιωτών.

Δεν είναι ότι ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχει κάνει πολύ σημαντικές μεταγραφές . Μεταγραφές με μεγάλα ποσά φτάνοντας μέχρι τη Premier και τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Είναι ότι συνιστά και το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού καθώς είναι ο πιο ακριβός αμυντικός του από τη στιγμή που κοστολογείται με 6 και πλέον εκατ. ευρώ.

