Εκπρόσωποι Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι για OPAP Arena: «Φανταστικές εγκαταστάσεις, μοντέρνο γήπεδο» (vid)

Το 20ο συνέδριο του EFDN έλαβε χώρα στην OPAP Arena, με τους εκπροσώπους της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το γήπεδο της ΑΕΚ.

«Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις είναι φανταστικές. Μπορείς να δεις τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβληθεί ώστε να το κάνουν μοντέρνο και άνετο. Επίσης εντυπωσιάστηκα από τις εγκαταστάσεις Τύπου όπου έλαβαν χώρα κάποιες δραστηριότητες μιας και στη Μάντσεστερ Σίτι περνάμε πολύ χρόνο σε αυτές», ανέφερε η Ράσελ Κλάρκσον (Head of Communications at City in the Community) από πλευράς Μάντσεστερ Σίτι.

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο έχει φανταστικές εγκαταστάσεις και να βλέπω την ιστορία της ομάδας», σχολίασε ο Κόναλ Μιούρνιν (Project Officer of Chelsea FC Foundation) από πλευράς Τσέλσι.