Τι δήλωσε για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και το ενδιαφέρον της Μίλαν ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο...

Στα «ραντάρ» της Μίλαν εξακολουθεί να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Οι «ροσονέρι» έδειξαν ενδιαφέρον το καλοκαίρι για τον Έλληνα νεαρό κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, ωστόσο οι υψηλές απαιτήσεις του «Δικεφάλου του Βορρά» υποχρέωσαν την ομάδα του Στέφανο Πιόλι να αποσυρθεί.

Σύμφωνα ωστόσο με τους Ιταλούς, η Μίλαν εξακολουθεί να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του Κουλιεράκη. Μάλιστα, για την περίπτωση του Έλληνα στόπερ, μίλησε και ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο. Ο Πορτογάλος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κουλιεράκη και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρείται κορυφαίος παίκτης, ωστόσο μπορεί να φτάσει στο μέλλον, εάν αποφασίσει να μετακομίσει στην Ιταλία και να γίνει ποδοσφαιριστής της Μίλαν.

«Ο Κουλιεράκης δεν είναι κορυφαίος παίκτης, αλλά θα μπορούσε να γίνει στη Μίλαν. Είναι ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός που πέρυσι ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Στην Ιταλία θα μπορούσε να γίνει δυνατός», δήλωσε ο Μπότο σε Μέσο της Πορτογαλίας.

🗣️ Niccolò Ceccarini: "Konstantinos #Koulierakis is already on #Moncada's radar. #PAOK is asking for at least 10 million, it remains to be seen how much #Milan is willing to invest." pic.twitter.com/cEeEkfiChM