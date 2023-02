Σύμφωνα με την «fotospor», η Γαλατάσαραϊ προσπάθησε να πάρει τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ προσφέροντας 8 εκατ. ευρώ αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η τουρκική ομάδα έψαχνε ακόμη μία δυνατή κίνηση για να ενισχυθεί στην χειμερινή μεταγραφική της περίοδο κι έτσι προσπάθησε να πάρει τον 19χρονο Έλληνα επιθετικό μέσο του «δικεφάλου του βορρά».

Όμως, η πρόταση που κατέθεσε στον ΠΑΟΚ ύψους 8 εκατ. ευρώ (έξι εκατ. ευρώ για την μεταγραφή και δύο ως μπόνους) δεν στάθηκε ικανή να τον πείσει να μπει έστω σε συζήτηση για την παραχώρηση ενός εκ των πιο σημαντικών πρότζεκτ του.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ίδιος ο μάνατζερ του νεαρού ποδοσφαιριστή, Λεωνίδας Αθανασούλας τους αποκάλυψε πως ο μικρός θέλει να φύγει μόνο για να πάει να αγωνιστεί στην Premier League, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε συζητήσεις τόσο με την Λιντς Γιουνάιτεντ όσο και με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Κάπως έτσι η Γαλατάσαραϊ στράφηκε στην περίπτωση του Αρσέν Ζακάριαν, του 19χρονου Ρώσου επιθετικού μέσου, που αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ταλέντο του ποδοσφαίρου της χώρας του αυτή τη στιγμή και το καλοκαίρι έφτασε κοντά στην Τσέλσι, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώησει την μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι Τούρκοι είναι κοντά στο να κάνουν δικό τους τον Ζακάριαν δαπανώντας 13 εκατ. ευρώ και δίνοντας στον ίδιο συμβόλαιο 4,5 ετών με ετήσιες απολαβές στα 1,9 εκατ. ευρώ.

Φέτος, ο 19χρονος έχει παίξει 22 παιχνίδια έχοντας τρία γκολ κι έξι ασίστ σε 1.763 αγωνιστικά λεπτά.

