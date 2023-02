Ο 24χρονος χαφ Αφίζ Νοσιρού αφότου βρέθηκε στο Αγρίνιο ολοκλήρωσε και την ένταξή του στην ομάδα του Παναιτωλικού και ενώ φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του.

Οι Νιγηριανοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να... ανακοινώσουν την προσθήκη του 24χρονου χαφ, Αφίζ Νοσιρού με τη φωτογραφία του στον Παναιτωλικό. Ο Νοσιρού έχει παίξει στην πατρίδα του, τη Νιγηρία με 2 διαφορετικές ομάδες και η τελευταία χρονικά ομάδα του ήταν η Kwara United.

Ο διεθνής Νιγηριανός χαφ είχε υπογράψει από τον Δεκέμβρη με τον σύλλογο του Αγρινίου. Όμως κάποια γραφειοκρατικά θέματα δεν επέτρεπαν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

