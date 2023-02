Τεντωμένες φλέβες, σφιγμένες γροθιές, μία απάντηση του οργανισμού στον ίδιο του, τον εαυτό. Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Βικελίδης ήταν κάτι παραπάνω από μία νίκη.

Η επιστροφή από το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πήρε από τον Παναθηναϊκό μόνο την μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του, αλλά αφαίρεσε τη πίστη, την αυτοπεποίθηση, την σιγουριά και την ηρεμία της ανωτερότητας του πρώτου γύρου. Στο δεύτερο μισό της κανονικής διάρκειας το Τριφύλλι έκανε αρκετές γκέλες, δεν πήρε τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια, η ψυχολογία από το ζενίθ βρέθηκε στο ναδίρ.

Το παιχνίδι με τον Άρη ήταν ορόσημο. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία για επανεκκίνηση. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών νίκες στο ποδόσφαιρο. Εκείνες, όμως, που έρχονται με ανατροπή και μάλιστα στο φινάλε σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος και με το ''πρέπει'' να βρίσκεται στα ύψη, πάντα έχουν μία διαφορετική, πιο σημαντική επιρροή στα αποδυτήρια μίας ομάδας.

Το Τριφύλλι, παρά το γεγονός πως ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι, έβγαλε αντίδραση, σκόραρε δύο φορές και επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα με ένα υπερπολύτιμο ''τρίποντο'' που ήταν κάτι παραπάνω από αυτό.

