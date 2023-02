Ο 18χρονος Αιγύπτιος επιθετικός του Παναθηναϊκού, Aμπντελραχμάν Μπιλάλ, έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, εκπρόσωποι των οποίων βρίσκονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για να τον τσεκάρουν στο ματς με την Πόρτο για το Youth League.

Ο Aμπντελραχμάν Μπιλάλ είναι ένας από τους νεαρούς παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν ξεχωρίσει με την εικόνα τους στο φετινό Youth League. Ο 18χρονος Αιγύπτιος επιθετικός σκόραρε πέντε φορές με την Κ19 του Τριφυλλιού κόντρα στη Σλάβια Σόφιας και είναι ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά με εννέα γκολ σε τρεις εμφανίσεις.

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2024 έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Ο Μπιλάλ ξεκίνησε βασικός στο νοκ άουτ ματς με την Πόρτο για το Youth League στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχουν άνθρωποι από ομάδες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για να τον τσεκάρουν από κοντά.

Με την Κ19 του Παναθηναϊκού μετράει 35 γκολ σε ισάριθμα ματς και με την δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού έχει σκοράρει τρεις φορές σε εννέα εμφανίσεις του στη Super League 2.

