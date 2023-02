Σάντος: Τα σενάρια για Κουαλιάτα, η θέση του ΠΑΟΚ και... ο Σοτέλδο!

Επισήμως στον ΠΑΟΚ δηλώνουν άγνοια περί του ενδιαφέροντος που φέρεται να έχει δείξει η Σάντος για τον 23χρονο Ουρουγουανό μεσοεπιθετικό του «Δικεφάλου». Η εμπλοκή του Γιέφερσον Σοτέλδο στα μεταγραφικά σενάρια.

Ο Νίκο Κουαλιάτα δεν έχει κατορθώσει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είναι ελάχιστος ο χρόνος συμμετοχής του μέχρι τώρα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομά του κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά της Λατινικής Αμερικής

Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Βραζιλία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου και η Σάντος θέλει να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις, μετά από μια μέτρια περσινή σεζόν στην οποία τερμάτισε στη 12η θέση.

Έτσι έχει βγει στην αφορά και ψάχνει παίκτες για τη μεσοεπιθετική γραμμή της, ήδη, έχει αποκτήσει τους Λούκας Λίμα και Ντανιέλ Ρουίς, αλλά επιδιώκει και την περαιτέρω ενίσχυσή της, με δεδομένη και την αποχώρηση του γνωστού μας Γιέφερσον Σοτέλδο.

Ο Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός, που το περασμένο καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ, υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για τουλάχιστον ακόμα τέσσερις μήνες, με την Σάντος να μην προχωράει στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του από την Τίγρες στην οποία και θα επιστρέψει μετά το τέλος του δανεισμού του.

Κάπως έτσι υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια για παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής που ενδιαφέρουν την Σάντος και ένα εξ αυτών αναφέρει σήμερα (8/2) πως η ομάδα από το Σάο Πάολο θα κινηθεί για την απόκτηση του Νίκο Κουαλιάτα.

Ο 23χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ φέρεται να είναι στη μεταγραφική λίστα της βραζιλιάνικης ομάδας, ωστόσο στη Μικράς Ασίας αν και γνωρίζουν για το συγκεκριμένο μεταγραφικό σενάριο δεν είναι καθόλου «ζεστοί», όπως και η πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Um nome que vem sendo falado no Santos também é o do meia-atacante uruguaio Nicolás Quagliata, do PAOK.



Revelado pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai, tem multa rescisória avaliada em R$ 8 milhões.



(Não seria pra agora, e sim pra janela do meio do ano) pic.twitter.com/ZKBnBf9CHw