Κάρλος Κορμπεράν: Παλιά μου τέχνη κόσκινο στην Championship με «όχι» στη Λιντς της Premier League

Πριν καν ολοκληρωθούν έξι μήνες ο Κάρλος Κορμπεράν βρέθηκε από την άμεση απομάκρυνση από τον πάγκο του Ολυμπιακού, στην απόλυτη έκπληξη και αναγέννηση της Γουέστ Μπρομ. Το Gazzetta σας μεταφέρει στη διαδρομή του από την 18η Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα.

Η ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη ήταν ο επίλογος των 49 ημερών του Κάρλος Κορμπεράν στην άκρη του πάγκου στον Ολυμπιακό. Μία συνεργασία που αμφισβητήθηκε από την πρώτη στιγμή που ο 39χρονος κόουτς πήγε να αντικαταστήσει τον Πέδρο Μαρτίνς μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στην τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Ο Ισπανός κόουτς ανέλαβε την πιο κρίσιμη περίοδο το «ερυθρόλευκο» καράβι και το έργο του μόνο εύκολο δεν ήταν, σε συνδυασμό με το κλίμα που υπήρχε γύρω από το όνομά του. Ναι μεν δύο προκρίσεις στα προκριματικά του Europa League, είσοδος στους ομίλους της διοργάνωσης αλλά μία κακή πορεία στο πρωτάθλημα, όπου οι Πειραιώτες βρέθηκαν στο -7 από την κορυφή.

Τελικά μία εβδομάδα με εντός έδρας ισοπαλία από τον Βόλο, βαριά ήττα στο Φάληρο από τη Φράιμπουργκ (0-3) και το... κερασάκι με ανατροπή από τον Άρη (2-1), έφεραν τον Ισπανό στην έξοδο από τον Ολυμπιακό με συνοπτικές διαδικασίες. Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στη Χάντερσφιλντ, η καριέρα του άλλοτε βοηθού του Μπιέλσα είχε βρεθεί στον πάτο.

Η... σανίδα του ήταν ξανά η Championship. Η Γουέστ Μπρομ έχει αφήσει τα... όνειρα για επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια στην άκρη καθώς ο μοναδικός της στόχος είναι να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού προς την τρίτη κατηγορία (!). Ο στόχος των δύο πλευρών ήταν ο ίδιος. Να βρουν τη σπίθα της αναγέννησης.

Μετά από 13 αγωνιστικές κανείς από τους δύο δεν θα περίμενε αυτά τα αποτελέσματα και μάλιστα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μία επιτυχία που επαληθεύτηκε μέσα από την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027. Το Gazzetta σας κάνει μία αναδρομή σε αυτά τα 13 παιχνίδια που άλλαξαν τη τύχη ομάδας και προπονητή.

Since my appointment at @WBA, I've done my best to help the club progress and now it is time to reinforce our goals.



Very happy to extend our commitment. Looking forward to building on the togetherness, passion, work ethic and hunger that's driving us on our current challenge. pic.twitter.com/xyDAqWr992