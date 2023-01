G-Betting: Περνάει με γκολ ο ΠΑΟΚ, «χτίζουμε» σε Λαμία και Τρίπολη

Φουλ δράση σήμερα με την 20ή αγωνιστική να ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις.

Στις 18.00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό με τη νίκη για τους γηπεδούχους να είναι μονόδρομος. Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι σε πολύ καλό... φεγγάρι και η λογική λέει ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα απέναντι στους Βοιωτούς. Το 1 και over 2.5 το βρίσκουμε στη Novibet σε απόδοση 2.00 και πάμε μ' αυτήν την επιλογή.

Στις 19.30 έχουμε ντέρμπι ουραγών. Η Λαμία με νίκη θα... καταδικάσει τον Ιωνικό, ο οποίος είναι τελευταίος με 8 βαθμούς και 1 νίκη σε 19 ματς, αλλά πλέον με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του θα κυνηγήσει το θαύμα. Είναι ένα ματς που και τα τρία αποτελέσματα είναι μέσα και θα κυνηγήσουμε να μαντέψουμε. Ο συνδυσμός να έρθουν έως τρία κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και να μπουν στο ματς έως δύο γκολ, στη Stoiximan προσφέρεται στο 3.25.

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με το Αστέρας - Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να ψάχνουν τη διαφυγή από μια δύσκολη έδρα όπου θα τους κρατήσει στην κορυφή και μετά το τέλος της 20ής αγωνιστικής. Στη bwin, μέσω του build a bet, θα πάμε με το under 2.5, over 1.5 κόρνερ για τον Αστέρα και over 3.5 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό σε απόδοση 2.55.